विज्ञापन
39 minutes ago

Rajasthan Patwari Result 2025 Live Updates: राजस्थान पटवारी 2025 के नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं. जिन भी उम्मीदवार ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वो RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन RSSB ने किया था और राजस्थान पटवारी 2025 परीक्षा का आयोजन इस साल अगस्त महीने में हुआ था.

Rajasthan Patwari Result 2025 Live Updates:

Dec 04, 2025 12:23 (IST)
Link Copied
Share

RSSB Result: अगला चरण होगा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया

इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) ने किया था. ये परीक्षा 17 अगस्त,  2025 को आयोजित हुई थी. कुल 3705 पदों को भरा जाना है.  चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन है. लिखित परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं. अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी. सत्यापन की प्रक्रिया  कब शुरु होगी अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

Dec 04, 2025 11:58 (IST)
Link Copied
Share

RSSB Patwari Result 2025: कटऑफ मार्क्स लिस्ट

कटऑफ मार्क्स लिस्ट

जनरल कैटेगरी- 249.238

जनरल-ईडब्ल्यूएस कैटेगरी- 241.5566

SC कैटेगरी- 226.7963

STकैटेगरी- 223.595

OBC कैटेगरी- 244.664

ABC कैटेगरी- 236.6958

SAH कैटेगरी- 90.5457

Dec 04, 2025 11:56 (IST)
Link Copied
Share

Patwari Result 2025: कुल 3705 पर होगी भर्ती

Patwari Result 2025: बता दें कि कुल 3705 पटवारी पदों पर ये भर्ती होने वाली है. 

Dec 04, 2025 11:54 (IST)
Link Copied
Share

Rajasthan Patwari Result 2025: रिजल्ट के बाद क्या है अगली प्रकिया

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 में जिन उम्मीदवारों ने कट-ऑफ मार्क्स या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं. उन्हें अगली चरण के लिए बुलाया जाएगा। जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा

Dec 04, 2025 11:52 (IST)
Link Copied
Share

Rajasthan Patwari Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी हुआ रिज्लट

RSSB पटवारी रिजल्ट 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है. 

Dec 04, 2025 11:51 (IST)
Link Copied
Share

RSSB Patwari Result: 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा

राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 का आयोजन दो शिफ्ट्स में हुआ था.  पहली शिफ्ट: लगभग 3 लाख उम्मीदवार ने भाग लिया था. जबकि दूसरी शिफ्ट में 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. कुल मिलाकर लगभग 6 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे.

Dec 04, 2025 11:47 (IST)
Link Copied
Share

RSSB Patwari Result 2025: rssb.rajasthan.gov.in पर जारी हुआ Patwari Result,

राजस्थान पटवारी 2025 के नतीजे आज सुबह जारी कर दिए गए हैं. जिन भी उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है वो rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिज्लट देख सकते हैं.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Rajasthan Patwari Result 2025 Live Updates, Rajasthan Patwari Result 2025, Rajasthan Patwari Result, Patwari Result 2025, Rssb Patwari Result
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com