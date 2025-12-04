Rajasthan Patwari Result 2025 Live Updates: राजस्थान पटवारी 2025 के नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं. जिन भी उम्मीदवार ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वो RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन RSSB ने किया था और राजस्थान पटवारी 2025 परीक्षा का आयोजन इस साल अगस्त महीने में हुआ था.

