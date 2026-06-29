Railway Junior Engineer Admit Card CBT 2 2026 Out: Hall Ticket डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां

RRB JE Admit Card Out : रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 2 के लिए RRB JE एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 2 जुलाई, 2026 को परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ लॉग इन करके अपनी संबंधित रीजनल RRB वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले, 28 जून, 2026 को उपलब्ध कराए गए थे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने हॉल टिकट पहले ही डाउनलोड कर लें.

RRB JE एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले ऑफिशियल रीजनल RRB वेबसाइट पर जाएं.

Download Junior Engineer CBT 2 Hall Ticket CEN 05/2025 लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालिए.

इसके बाद कैप्चा कोड भरिए.

सबमिट बटन पर अब क्लिक करिए.

अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए.

इन बातों का रखें खास ख्याल

परीक्षा के दिन, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैलिड फोटो ID प्रूफ साथ ले जाना होगा. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसानी से पूरा करने के लिए हॉल टिकट पर बताए गए रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें.

RRB JE Admit Card 2026 : तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा

CBT 2 परीक्षा 2 जुलाई, 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली सुबह 9:00 बजे से सुबह 10:30 बजे तक. दूसरी दोपहर 12:45 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक और तीसरी शाम 4:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी.

किन पदों के लिए हो रही परीक्षा

यह भर्ती प्रक्रिया जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. जो उम्मीदवार CBT 2 पास करेंगे, वे अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल हैं.

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