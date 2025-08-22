NCDC Vacancy 2025 : एनसीडीसी में बिना परीक्षा दिए पाइए नौकरी! इतने लाख मिलेगी सैलरी, जानिए डिटेल यहां...

Job alert 2025 : अगर आप अच्छे पद पर नौकरी करने के इच्छुक हैं तो फिर एनसीडीसी में आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. आपके लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) में चीफ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन पदों के लिए आप आवेदन आधिकारिक वेबसाइट ncdv.in पर जाकर कर सकते हैं. इसके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त है. ऐसे में आइए जानते हैं इस पद से जुड़ी सारी डिटेल्स...

NCDC वैकेंसी डिटेल