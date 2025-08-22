विज्ञापन

NCDC Vacancy 2025 : एनसीडीसी में बिना परीक्षा दिए पाइए नौकरी! इतने लाख मिलेगी सैलरी, जानिए डिटेल यहां...

इस पद के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार के पास MBA/PGDM के साथ मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन होना अनिवार्य है.

NCDC Vacancy 2025 : एनसीडीसी में बिना परीक्षा दिए पाइए नौकरी! इतने लाख मिलेगी सैलरी, जानिए डिटेल यहां...
इस पद के लिए कार्य अवधि 3 साल या अधिकतम 5 साल आगे बढ़ाया जा सकता है.

Job alert 2025 : अगर आप अच्छे पद पर नौकरी करने के इच्छुक हैं तो फिर एनसीडीसी में आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. आपके लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) में चीफ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन पदों के लिए आप आवेदन आधिकारिक वेबसाइट ncdv.in पर जाकर कर सकते हैं. इसके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त है. ऐसे में आइए जानते हैं इस पद से जुड़ी सारी डिटेल्स...

NCDC वैकेंसी डिटेल 

  • इस पद के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार के पास MBA/PGDM के साथ मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन होना अनिवार्य है.
  •  डिप्टी डायरेक्टर के लिए पद से संबंधित 5 साल और चीफ डायरेक्टर के लिए 15 साल का अनुभव होना जरूरी है. 
  • आयु सीमा की बात करें इन पदों पर 35 से 45 साल के बीच होनी चाहिए. 
  • चयन प्रक्रिया की बात करें तो शैक्षणिक रिकॉर्ड/अनुभव के आधार पर लिस्ट तैयार होगी. जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए चुने जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
  • साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आवेदन ज्यादा आएंगे तो अन्य माध्यमों से भी भर्ती की जा सकती है.
  • इस भर्ती का मोड संविदात्मक और सीधी होगी
  • इस पद के लिए कार्य अवधि 3 साल या अधिकतम 5 साल आगे बढ़ाया जा सकता है,
  • इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 1200/-
  • वहीं, एससी, एसटी, PWBD,एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों को फीस में छूट दी गई है. 
  • चीफ डायरेक्टर के पद पर चयनित होने पर लेवल 13 के मुताबिक 123100-215900 सैलरी मिलेगी. वहीं, डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग को लेवल 11 के हिसाब से 67700-208700 सैलरी दी जाएगी.
Ncdc Recruitment 2025 Notification Pdf, Ncdc Recruitment 2025 Last Date
