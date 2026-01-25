IB MTS Admit Card 2026: आईबी एमटीएस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें डाउनलोड और जानें जरूरी नियम

IB MTS Admit Card 2026 released : अगर आपने Intelligence Bureau (IB) में Multi Tasking Staff (MTS) की भर्ती के लिए फॉर्म भरा है, तो यह खबर आपके लिए है. गृह मंत्रालय (MHA) ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा 27 जनवरी 2026 को होने जा रही है. इसलिए तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी को फाइनल टच दें.

IB MTS Admit Card 2026 released : कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

सबसे पहले आपको आफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा. वहां अपनी User ID और Password डालकर लॉग-इन करें और अपना एडमिट कार्ड सेव कर लीजिए. ध्यान रखें कि बिना एडमिट कार्ड के आपको सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी.

IB MTS Admit Card 2026 released : एग्जाम का पैटर्न क्या होगा?

यह परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल 1 नंबर का होगा. पेपर में ये चार सब्जेक्ट शामिल होंगे-

जनरल अवेयरनेस (General Awareness)

मैथ्स (Quantitative Aptitude)

रीजनिंग (Numerical/Analytical/Logical ability)

इंग्लिश भाषा (English Language)

बता दें इस परीक्षा में Negative Marking भी है. एक गलत जवाब पर 1/4 (0.25) नंबर काट लिया जाएगा. इसलिए जो सवाल आता हो, इसलिए जवाब सोच समझकर दीजिए.

IB MTS Admit Card 2026 released : इन बातों का रखें खास ख्याल

परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले सेंटर पहुंच जाएं. देर होने पर एंट्री नहीं दी जाएगी.

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच या कैलकुलेटर जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ न रखें.

एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) जरूर ले जाएं.

IB MTS Admit Card 2026 released : सिलेक्शन और सैलरी की पूरी डिटेल

आईबी एमटीएस भर्ती की चयन प्रक्रिया दो चरणों (Tier 1 और Tier 2) में होती है. Tier 2 सिर्फ पास करना जरूरी है, फाइनल मेरिट Tier 1 के नंबरों के आधार पर बनेगी.

सैलरी की बात करें तो इसमें Rs. 18,000 से Rs. 56,900 (Pay Level 1) तक का वेतन मिलता है. इसके अलावा केंद्र सरकार के भत्ते और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं.

