विज्ञापन

10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, डाक विभाग ने हजारों पदों पर निकाली भर्तियां

इंडिया पोस्ट ने 10वीं पास युवाओं के लिए GDS भर्ती 2025 की घोषणा की है. इस बार 28,740 पदों पर बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर चयन होगा. आवेदन 31 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, डाक विभाग ने हजारों पदों पर निकाली भर्तियां
डाक विभाग में बंपर भर्तियां

आप सरकारी नौकरी करना चाहते है. लेकिन पढ़ाई सिर्फ दसवीं तक ही की है. तो भी निराश मत होइए. क्योंकि भारतीय डाक विभाग आपकी चाहत को पूरी करने की तैयारी कर चुका है. जिसके जरिए आपको सरकारी नौकरी करने का गोल्डन चांस मिल सकता है. इंडिया पोस्ट जल्द ही ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. खास बात ये है कि इन पदों के लिए कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगी. बल्कि सिलेक्शन सीधे 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर किया जाएगा. कम फीस, ईजी इलेजिबिलिटी और अच्छी सैलरी के साथ ये भर्ती ग्रामीण युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आई है.

कुल पद और आवेदन की तारीखें

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2025 के तहत कुल 28,740 पद भरे जाएंगे. इनमें ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक जैसे पद शामिल हैं. भर्ती की डिटेल अधिसूचना 31 जनवरी 2025 को जारी होगी और उसी दिन से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2025 रखी गई है. अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो 18 और 19 फरवरी को करेक्शन विंडो खुलेगी. इन पदों से जुड़ी पहली मेरिट लिस्ट 28 फरवरी 2025 को जारी होने की संभावना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों की भर्ती के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है. आपको बस टेंथ पास होना चाहिए. वो भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से. एक शर्त केवल इतनी है कि आपको मैथ्स और इंग्लिश में पास होना चाहिए. एज लिमिट है 18 से 49 साल. रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार एज में छूट भी मिलेगी.

राज्यों के अनुसार खाली पद

इस बार सबसे ज्यादा भर्तियां पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में निकाली गई हैं. अलग-अलग डाक सर्किलों में पदों की संख्या भी अलग-अलग ही होगी.

फीस, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी

इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है. जबकि महिला, SC/ST, PwD और ट्रांसवुमेन उम्मीदवारों को फीस नहीं देनी होगी. सिलेक्शन पूरी तरह 10वीं के अंकों की मेरिट पर होगा. सैलरी की बात करें तो पोस्टमास्टर को 12,000 से 29,380 रुपये और डाक सेवक को 10,000 से 24,470 रुपये तक सैलेरी मिलेगी. साथ ही हर साल 3% का इंक्रीमेंट भी होगा.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार indiapostgdsonline.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी जरूरी डिटेल भरें. मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरने के बाद फॉर्म भरें. और, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. इसके बाद फीस जमा कर फॉर्म सब्मिट कर दें. आप चाहें तो फॉर्म के प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

12वीं पास करते ही लग जाएगी सरकारी नौकरी, राज्य सरकार निकालती है ये वैकेंसी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
10th Pass Vacancy, Post Office Recruitment, 10th Pass Vacancy 2026, 10th Pass Jobs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com