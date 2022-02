IBPS SO Mains Result 2022: आईबीपीएस एसओ मेन्स परिणाम जारी, सीधे इस लिंक पर जाकर करें चेक

IBPS SO Mains Exam 2022: मेन्स परीक्षा 30 जनवरी को हुई थी

IBPS SO Mains Result 2022:इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO मेन्स रिजल्ट (IBPS SO Result) जारी कर दिया है. आईबीपीएस एसओ परीक्षा देने वाले उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की आधिकारिक साइट पर जाकर परिणाम को देख सकते हैं. आईबीपीएस एसओ मेन्स रिजल्ट (IBPS SO Mains Exam 2022) का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. आईबीपीएस एसओ मेन्स परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी को किया गया था. वहीं आज यानी 15 फरवरी को इसके परिणाम जारी कर दिए गए हैं. वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास की है, उन्हें अब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. आईबीपीएस एसओ मेन्स रिजल्ट 2021-22 को कैसे चेक करें ये नीचे विस्तार में बताया गया है.