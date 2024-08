IBPS PO Recruitment 2024: बैंक में पीओ बनने का सुनहरा मौका, 4,455 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, Apply Now

IBPS PO, SO Registration 2024 Ends Tomorrow: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी (IBPS PO/ MT Recruitment 2024) भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, 28 अगस्त है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आईबीपीएस पीओ भर्ती 2024 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे बिना देरी करते हुए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं और निर्देशानुसार आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करें. आईबीपीएस भर्ती के लिए आवेदन के साथ आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तारीख 28 अगस्त है. इससे पहले आईबीपीएस पीओ आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 थी, जिसे कल तक के लिए बढ़ाया गया था.

11 बैंकों में पीओ के 4,455 पद

इस साल आईबीपीएस पीओ परीक्षा 11 सहभागी बैंकों में 4,455 पदों के लिए आयोजित की जाएगी. इसमें जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1846 सीटें, ओबीसी के लिए 1185, एससी के लिए 657, एसटी के लिए 332 और ईडब्ल्यूएस के लिए 435 सीटें हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए भाग लेने वाले बैंक एसओ के 896 पदों को भरेंगे.

उम्र 20 से 30 साल के बीच हो

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल से कम और अधिकतम उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवार की जन्मतिथि 2 अगस्त 1994 और 1 अगस्त 2004 के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथियां लागू होंगी)

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा चयन

आईबीपीएस पीओ भर्ती चयन प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण है. पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और अंतिम चरण यानी तीसरा चरण इंटरव्यू का है. उम्मीदवारों का प्रत्येक चरण में पास होने बेहद जरूर है, हालांकि प्रारंभिक परीक्षा का चरण केवल क्वालीफाई नेचर का है. आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह में किया जाएगा.

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन

आईबीपीएस पीओ भर्ती के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 850 रुपये देने होंगे. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 175 रुपये का भुगतान करना होगा. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए करना होगा.

कैसे आवेदन करें (How to apply for IBPS PO, SO Recruitment 2024)

आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर, IBPS PO or SO नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें.

यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो नाम, संपर्क नंबर, ईमेल पता आदि जैसे विवरण देकर खुद को पंजीकृत करें.

अब अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें और आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरें.

आवश्यक स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन सबमिट कर दें.

