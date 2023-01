HP High Court: एचपी हाइकोर्ट ने जारी किया क्लर्क और प्रोसेस सर्वर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 

HP High Court Result 2022: क्लर्क रिजल्ट का लिंक

HP High Court Result 2022: प्रोसेस सर्वर​ पद रिजल्ट का लिंक

इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे उम्मीदवारों को मुख्य और टाइपिंग टेस्ट परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. कुल 33963 उम्मीदवारों ने एचपी हाई कोर्ट क्लर्क परीक्षा में भाग लिया, जबकि 20578 उम्मीदवार एचपी हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर परीक्षा में शामिल हुए थे.

HP High Court Result 2022: कट ऑफ

वर्ग कट ऑफ अंक

सामान्य वर्ग 68

एससी 63

एसटी 65

ओबीसी 63

ऑर्थो पीएच 46

ईडब्ल्यूएस 66

HP High Court Result 2022: ऐसे डाउनलोड करें

1.हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट - hphighcourt.nic.in पर जाएं.

2.फिर Roll Number-wise result of the screening tests for the post(s) of Clerk-District Judiciary/Process Server / Merit List लिंक पर क्लिक करें.

3.अब एचपी हाइकोर्ट रिजल्ट और सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी.

4.अब रिजल्ट डाउनलोड करें और एक कॉपी अपने पास रख लें.