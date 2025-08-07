RAW और IB में कैसे मिलती है नौकरी? सैलरी के साथ मिलती हैं ये सुविधाएं, जानिए यहां

Careers in RAW and IB: क्या आप भी देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने का सपना है? अगर हां, तो RAW (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) और IB (इंटेलिजेंस ब्यूरो) आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं. दोनों ही जॉब बेहद सम्मानित है, जिसके कारण हर युवा इनसे जुड़ना चाहता है. आइए जानते हैं रॉ और आईबी में भर्ती कैसे होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है और एक्स्ट्रा सुविधाएं क्या-क्या मिलती हैं.

RAW क्या है

RAW (Research and Analysis Wing) भारत की खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी. इसका मुख्य काम, विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना और भारत के हितों की ग्लोबल लेवल पर सुरक्षा करना. RAW एजेंट्स को सीक्रेट मिशनों के लिए ट्रेंड किया जाता है. ये मिशन देश के बाहर भी हो सकते हैं, जोकि जिम्मेदारी और जोखिम भरा होता है. इसमें रॉ एजेंट को किसी भी हालत में देश से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी लीक न हो इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है.

IB क्या है

वहीं, IB (Intelligence Bureau) देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है, जो देश के अंदर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों पर काम करती है.

IB का मुख्य काम आतंरिक सुरक्षा खतरों का पता लगाना, राज्य और केंद्र सरकारों को इंटेलिजेंस देना, आतंकवाद और साइबर खतरों पर नजर रखना है.

RAW और IB में भर्ती कैसे होती है

रॉ में सीधी भर्ती नहीं होती है. इसमें ज्यादातर सेलेक्शन UPSC या SSC के माध्यम से खासकर इंडियन पुलिस सर्विस (IPS), इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) या इंडियन फॉरेन सर्विसेज (IFS) से होती है. IB से प्रमोशन के जरिए भी रॉ (RAW) में भर्ती होती है. इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज या सेंट्रल ऑर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स की भी नियुक्ति हो सकती है.

RAW में कितनी सैलरी मिलती है

रॉ एजेंट को मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं किसी आम सरकारी नौकरी से काफी अलग और खास होती हैं. हालांकि उनकी सैलरी से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन अनुमान के अनुसार एक RAW एजेंट की मंथली सैलरी 80,000 रुपए से 1.3 लाख रुपए तक हो सकती है. इसके अलावा, उन्हें हर साल दो महीनों का एक्स्ट्रा भुगतान भी किया जाता है.

जबकि विदेश में तैनात एजेंट्स को फॉरेन अलाउंस और विशेष महंगाई भत्ता मिलता है, जो उनकी तैनाती के अनुसार तय होता है. सबसे खास बात यह है कि रॉ अधिकारियों को एक सीक्रेट अलाउंस भी दिया जाता है, जो कई बार उनकी सैलरी और महंगाई भत्ते से भी ज्यादा होती है. ये उनके रोल की संवेदनशीलता और सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं.

2. IB में भर्ती कैसे होती है

IB में भर्ती सीधी होती है और इसके लिए MHA (Ministry of Home Affairs) समय-समय पर नोटिफिकेशन निकालती है. इसमें मुख्य पद इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO (Assistant Central Intelligence Officer), सिक्योरिटी असिस्टेंट और JIO (Junior Intelligence Officer) की होती है.

IB में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर की जाती है, जिसमें ग्रेजुएशन और 18-27 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं. सेलेक्शन प्रॉसेस में टियर-1, टियर-2 और इंटरव्यू शामिल होते हैं. इसके अलावा, SSC CGL एग्जाम से भी IB में ASO (Assistant Section Officer) पद पर नियुक्ति होती है. इस पद के लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल है और चयन प्रक्रिया में भी टियर-1, टियर-2 और इंटरव्यू शामिल होते हैं.