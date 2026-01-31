बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का मौका, ये पोर्टल बना युवाओं की नई उम्मीद

Jobs alert : नौकरी की चाहत रखने वाले अधिकांश युवा चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए. कुछ होते हैं जो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम दिए बगैर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं. ऐसे लोगों के लिए भी एक समाधान मौजूद है. वो है नेशनल करियर सर्विस की वेबसाइट यानि ncs.gov.in. ये पोर्टल युवाओं को सीधे मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पीएसयू से जोड़ता है.

NCS पोर्टल क्या है?

नेशनल करियर सर्विस (NCS) भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है. जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संचालित करता है. इसका मकसद नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच सीधा संपर्क बनाना है. यहा केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़ी हजारों वैकेंसी रेगुलरली अपडेट की जाती हैं.

बिना परीक्षा वाली सरकारी नौकरियां कैसे मिलती हैं?

NCS पोर्टल पर कई ऐसी नौकरियां होती हैं. जिनमें सिलेक्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के आधार पर होता है. इनमें शामिल हैं

• कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स

• अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप

• कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट आधारित पद

• डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी

NCS पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

सबसे पहले ncs.gov.in वेबसाइट पर जाकर Jobseeker के रूप में रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद अपनी एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस और लोकेशन की पूरी जानकारी प्रोफाइल में भरें. प्रोफाइल जितनी डिटेल होगी, उतने बेहतर जॉब अलर्ट मिलेंगे.

सही नौकरी खोजने के आसान तरीके

जॉब सर्च करते समय

• सेक्टर में Government चुनें

• लोकेशन और जॉब टाइप फिल्टर करें

• Model Career Center से जुड़ी वैकेंसी जरूर देखें

• जॉब फेयर और प्लेसमेंट इवेंट्स में हिस्सा लें

उम्मीदवारों के लिए जरूरी टिप्स

• प्रोफाइल को नियमित रूप से अपडेट रखें

• SMS और ई मेल अलर्ट ऑन रखें

• आवेदन से पहले भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें

• BECIL और NITI Aayog जैसे प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर करें

इस पोर्ट्ल पर आप पूरी जानकारी भरने के बाद अपने प्रदेश और केंद्र से जुड़ी सारी जॉब वैकेंसी के बारे में जान पाएंगे. अगर आप सरकार की जगह किसी और तरीके की जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बस फिल्टर वाले सेक्शन में सही फिल्टर चूज करना है. मसलन आप प्रायवेट जॉब चाहते हैं तो उस सेक्शन में गवर्नमेंट की जगह प्रायवेट का ऑप्शन चुनें. आपको उसी तरह के जॉब ऑफर मिलने लगेंगे.