फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका, इंडियन नॉलेज सिस्टम में निकली भर्ती; जानें कितनी मिलेगी सैलरी

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम में फ्रेशर्स के लिए शानदार भर्ती निकली है. रिसर्च ऑफिसर और प्रोजेक्ट एसोसिएट के कुल 21 पदों पर नियुक्ति होगी. ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा.

इंडियन नॉलेज सिस्टम (IKS) ने फ्रेशर्स के लिए निकाली भर्ती

अगर आप हाल ही में पोस्टग्रेजुएट हुए हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए शानदार खबर है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करने वाले इंडियन नॉलेज सिस्टम (IKS) ने फ्रेशर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दो अहम पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के जरिए न सिर्फ रिसर्च के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि अच्छी सैलरी और सरकारी संस्थान में काम करने का अनुभव भी मिलेगा. खास बात ये है कि इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे, यानी देश के किसी भी कोने से आप आसानी से इसमें हिस्सा ले सकते हैं.

कौन कौन से पद और कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती में कुल दो तरह के पद शामिल हैं.पहली पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर. जिसके लिए कुल 17 पद निकाले गए हैं. इस पद पर सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने लगभग 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी. दूसरा पद है प्रोजेक्ट एसोसिएट. जिसके लिए 4 पद उपलब्ध हैं. इस पोस्ट की सैलरी थोड़ी ज्यादा है, यानी करीब 60,000 रुपये पर मंथ. दोनों ही पद रिसर्च और एकेडमिक बैकग्राउंड रखने वाले युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर हैं.

एलिजिबिलिटी क्या है?

इन दोनों पदों के लिए कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है. डिग्री ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, इंजीनियरिंग या इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़े किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% अंक जरूरी हैं. वहीं SC, ST और महिला उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई है, यानी वो 50% अंकों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं.

एज लिमिट और छूट

इस वैकेंसी में सामान्य उम्मीदवारों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है. हालांकि SC, ST और महिला उम्मीदवारों को इसमें भी राहत दी गई है और उनकी उम्र सीमा 40 साल तक रखी गई है.

इन दोनों ही पोस्ट की सारी डिटेल आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी. आप https://iksindia.org/project-staff-vacancies.php लिंक पर जाकर सारी डिटेल चैक कर सकते हैं. यहां आपको अप्लाई नाऊ का ऑप्शन भी मिलेगा. जिसे क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन होगा. आप उस फॉर्म पर क्लिक कर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं.

