ESIC Recruitment 2022: 28 स्पेशलिस्ट ग्रेड- II जूनियर स्केल के रिक्तियों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई

KUK Recruitment 2022: कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टीचिंग, नॉन टीचिंग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस दिन से कर पाएंगे अप्लाई

ESIC Recruitment 2022: डिटेल

यह भर्ती प्रक्रिया स्पेशलिस्ट ग्रेड- II (जूनियर स्केल) की 28 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

ESIC Recruitment 2022: आयु सीमा

26 जुलाई 2022 तक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए.

ESIC Recruitment 2022: शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी / विभागीय उम्मीदवारों (ईएसआईसी कर्मचारी), महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र की सेल्फ-अटेस्टेड प्रतियों के साथ प्रोफार्मा में विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करना होगा, Application for the post of Specialist Gr. II (Jr. Scale)”, for Delhi Region”, Specialty applied for _____________” preferably by Speed

Post so as to reach the following addresses by 26/07/2022:

Employees' State Insurance Corporation Recruitment 2022: नोटिफिकेशन देखें