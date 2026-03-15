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Jobs 2026 : DTC में कंडक्टरों की टीम को ऐसे किया जाएगा दूर, जानिए प्रोसेस

इसके लिए डीटीसी ने सभी डिपो प्रबंधक को दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द योग्य कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की लिस्ट ट्रेनिंग स्कूल को भेज दें. 

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Jobs 2026 : DTC में कंडक्टरों की टीम को ऐसे किया जाएगा दूर, जानिए प्रोसेस
सबसे पहले ड्राइवरों को नंदगिरी में स्थित ट्रेनिंग स्कूल में तीन की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी.

Job alert 2026 : 01 अप्रैल से डिम्ट्स (DIMTS) के 39 डिपो दिल्ली परिवहन निगम के नियंत्रण में आने वाले हैं. इस बड़े बदलाव के चलते कंडक्टरों की शॉर्टेज हो रही है. जिसको देखते हुए डीटीसी ने नई भर्ती करने की बजाय एक उपाय ढूढ़ निकाला है.  डीटीसी ने तय किया है कि वर्तमान में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को ही ट्रेनिंग देकर कंडक्टर पद पर तैनात कर दिया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं ट्रेनिंग की पूरी प्रोसेस क्या होगी...

ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगी

पहला स्टेप

सबसे पहले ड्राइवरों को नंदगिरी में स्थित ट्रेनिंग स्कूल में तीन दिन की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी. जिसका संचालन रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा किया जाएगा. 

दूसरा स्टेप

वहीं, इसके बाद ड्राइवरों को लोनी रोड या सराय काले खां स्थित क्रेंद्रों में 2 दिनों की स्पेशल क्लासेस आयोजित की जाएंगी. 

इसके लिए डीटीसी ने सभी डिपो प्रबंधक को दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द योग्य कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की लिस्ट ट्रेनिंग स्कूल को भेज दें. 

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