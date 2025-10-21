Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, ये रहा डायरेक्ट लिंक

Delhi Police Bharti 2025: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो भर्ती निकली है. उस भर्ती के लिए आवेदन की आज लास्ट डेट है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट है. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जरिए कुल 7565 पदों को भरा जाएगा. अगर आपने अबतक अप्लाई नहीं किया है तो मौका हाथ से न जाने दें. इस वैकेंसी के जरिए पुरुष के 5,069 और महिला के 2496 पदों को भरा जाएगा.

दिसंबर जनवरी में होगी परीक्षा

आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए 29 से 31 अक्तूबर तक का मौका दिया जाएगा. इस भर्ती के लिए परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो सकती है. एग्जाम सीबीटी मोड में होंगे. उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्म की तारीख और हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने के लिए मान्य किया जाएगा.परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही होगी. लिखित परीक्षा में पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा.

ये भी पढ़ें-CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर के लिए आज है लास्ट डेट, जल्द करें आवेदन

वैकेंसी डिटेल्स

कुल रिक्तियों में 4408 पद पुरुषों के लिए

285 पद पुरुष एक्ससर्विसमैन के लिए

376 पद एक्ससर्विसमैन कमांडो के लिए

2496 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

वहीं कुल 7565 पदों में 3174 अनारक्षित हैं.

756 पद ईडब्ल्यूएस के लिए

1608 पद ओबीसी के लिए

1386 एससी

641 एसटी वर्ग के लिए

