सरकारी नौकरी की तलाश? 30 से ऊपर वालों के लिए खुल रहे हैं खास मौके, जानें क्या हैं फायदे

Government job After 30: अक्सर लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ 21 से 25 साल की उम्र तक ही की जा सकती है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप 30 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तब भी आपके पास सरकारी नौकरी पाने का मौका है. भारत में अलग-अलग विभागों और सेवाओं में अधिकतम एज लिमिट 28 से लेकर 40 साल तक होती है, जो पद और विभाग के हिसाब से तय की जाती है. यानी ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर 30 साल के बाद भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद कोई नौकरी या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से तैयारी नहीं कर पाता. ऐसे उम्मीदवारों के लिए भी सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है.

30 साल की उम्र में सरकारी नौकरी क्यों फायदेमंद है?

30 साल से ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार कई मायनों में बेहतर माने जाते हैं. इस उम्र तक इंसान ज्यादा मैच्योर, अनुशासित और जिम्मेदार हो जाता है. ये क्वालिटी प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी में बेहद अहम होते हैं. अगर आपने पहले प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट, वर्कप्लेस रूल्स और टारगेट पर टिके रहने का अनुभव होता है. ये सभी बातें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और आगे की नौकरी में बहुत मदद करेंगी. दूसरे शब्दों में कहें तो उम्र के साथ आने वाला अनुभव आपकी ताकत बन सकता है.

30+ वालों के लिए प्रमुख सरकारी नौकरियां

• राज्य लोक सेवा आयोग (State PSC Exams): कई राज्यों में एज लिमिट 35 से 40 साल तक रहती है.

• शिक्षक भर्ती: TET, CTET या UGC-NET पास करके लेक्चरर और शिक्षक की नौकरी मिल सकती है.

• रेलवे और बैंकिंग सेक्टर: यहां कई पदों पर 33 से 35 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

• न्यायिक सेवाएं: लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सिविल जज और अन्य पदों पर 35-40 साल की सीमा रहती है.

• स्वास्थ्य विभाग: डॉक्टर, नर्स, मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ पदों पर 35 से 40 साल तक अवसर मिलता है.

• अन्य विभाग: SSC CGL (कुछ पदों पर 32 साल तक), राज्य पुलिस सेवाएं और प्रशासनिक पद.

तैयारी कैसे करें?

1. सटीक जानकारी जुटाएं – हर भर्ती की नोटिफिकेशन और एज लिमिट ध्यान से पढ़ें.

2. बेसिक विषयों पर पकड़ बनाएं – सामान्य अध्ययन, गणित, तर्कशक्ति और भाषा पर फोकस करें.

3. टाइम मैनेजमेंट करें – रोजाना कम से कम 6-7 घंटे पढ़ाई करें और नियमित अभ्यास करें.

4. पिछले प्रश्नपत्र हल करें – इससे परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम का अंदाजा लगेगा.

5. स्वास्थ्य का ध्यान रखें – मानसिक और शारीरिक फिटनेस जरूरी है, क्योंकि कई नौकरियों में मेडिकल टेस्ट भी होता है.

