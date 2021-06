'किंग ऑफ पॉप' माइकल जैक्सन के 5 अल्बम, जिन्होंने म्यूजिक वर्ल्ड में मचा दिया तहलका

बिली जीन (Billie Jean)

5 मार्च 1983 को यह ट्रैक उस वक्त का नंबर 1 ट्रैक बन गया और 7 हफ्तों तक लगातार नंबर 1 पोजीशन पर रहा है. इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया कि लगातार 25 हफ्तों तक यह गाना उस वक्त के टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में शामिल रहा.

दे डोंट केयर अबाउट अस (ब्राजीलियन वर्जन)

यह माइकल के सबसे फेमस साउंड ट्रैक्स में से एक है. गाने का अपबीट म्यूजिक आपको झूमने पर मजबूर कर देगा. इस ट्रैक में माइकल के आउटफिट्स से लेकर आप उनके डांस मूव्स के कायल हो जाएंगे.

बीट इट (Beat it)

30 अप्रैल 1983 को यह अल्बम नंबर 1 पायदान पर पहुंच गया और 3 हफ्ते का तक नंबर 1 रहा. इस गाने का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला लिहाजा 25 हफ्तों तक यह ट्रैक टॉप 10 चार्ट में मौजूद रहा.

रॉक विद यू (Rock With You)

रॉक विद यू साउंडट्रैक ने जनवरी 1980 में म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. यह अल्बम 4 हफ्ते तक पीक पर रहा. इसके बाद 24 हफ्तों तक टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में शामिल रहा.

डोन्ट स्टॉप टिल यू गेट इनफ (Don't Stop Till You Get Enough)

यह माइकल के सबसे खास सिंगल ट्रैक्स में से एक है. यह माइकल का पहला अल्बम था जिसने यूनाइटेड स्टेट्स बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा किया था. इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया था और आज भी इस गाने को पसंद किया जाता है.

माइकल जैक्सन का एल्बम ‘थ्रिलर' आज तक का उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है. साल 2009 में 'दिस इज इट' (This is It) उनका आखिरी कन्सर्ट होना था लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई. उनके निधन के 12 सालों बाद भी पूरी दुनिया में उनके फैन्स की बड़ी संख्या में मौजूद हैं.