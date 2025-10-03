7540 करोड़ इस एक्ट्रेस का नेटवर्थ, बेटे की कस्टडी की लड़ाई में आए थे सुसाइड के ख्याल, बोलीं- गलत लोगों से शादी

7540 करोड़ का नेटवर्थ रखने वाली पॉप स्टार मैडोना की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में हैं. उनके गानों के लिए लोग दीवाने हैं. पॉप सिंगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी लाइफ के सबसे डार्क फेज के बारे में बात की है. जिसमें उनके मन में सुसाइड के ख्याल आने लगे थे. पर्पस विद जय शेट्टी के साथ खास बातचीत में मैडोना ने अपने इस फेज के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जब वो अपने एक्स हसबैंड, फिल्म निर्माता गाय रिची से अपने बेटे रोक्को की कस्टडी के लिए लड़ रही थीं, तब उन्होंने अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचा.



सुसाइड के बारे में सोच रही थीं

मैडोना और रिची 2016 में कस्टडी की लड़ाई में उलझ गए थे, जब रिपोर्ट्स की मानें तो रोक्को उन्हें छोड़कर लंदन में अपने पिता के पास रहने चले गए थे. उस समय मैडोना अपने रेबेल हार्ट टूर पर भी थीं, जिससे उनके लिए सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई थी. उस मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए, उन्होंने खुलासा किया- मेरे जीवन में ऐसे पल आए जब मैं अपने हाथ काट देना चाहती थी. मैंने आत्महत्या के बारे में भी सोचा था.



हालांकि मैडोना ने शुरू में कस्टडी की लड़ाई का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए किसने पुश किया, तो उन्होंने स्वीकार किया- मैं कहूंगी कि मेरे जीवन में शायद सबसे पेनफुल मोमेंट में से एक, जब मैं ईमानदारी से पेड़ों के बीच जंगल नहीं देख पा रही थी, वो था जब मैं अपने बेटे की कस्टडी की लड़ाई से गुजर रही थी. मेरी शादी नहीं चली - मेरा मतलब है, बहुत से लोगों की शादियां नहीं चलतीं. वे गलत लोगों से शादी कर लेते हैं. उनका तालमेल नहीं बैठता. वे एक-दूसरे के लिए नहीं बने होते. लेकिन कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे मार ही डालो. मैं भी यही सोच रही थी.

पिता के पास है बेटा

आखिरकार, दोनों के बीच समझौता होने के बाद बच्चों की कस्टडी का विवाद सुलझ गया और रोक्को लंदन में अपने पिता के साथ रहने लगा. मैडोना ने यह भी बताया कि कैसे इस घटना ने उनके बचपन के गहरे जख्मों को फिर से ताजा कर दिया. मुझे बचपन में ही मेरी अपनी मां ने छोड़ दिया था और इसलिए एक बच्चे को खोना, मानो ज़िंदगी खुद को दोहरा रही हो. मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाई और इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ और चीजों को स्वीकार न कर पाना हम सभी को बहुत दुख देता है.