Palmistry: क्या आपकी हथेली में दिखता है ये निशान? जानिए क्या कहते हैं इसके संकेत

पैसा कमाने और अमीर बनने की ख्वाहिश किसे नहीं होती? बहस इस बात पर हमेशा चलती रहती है कि इंसान को किस्मत से सब मिलता है या फिर सब कुछ अपनी मेहनत का खेल है पर जब बात हथेली की रेखाओं की आती है, तो हमारे हाथों में कुछ ऐसे संकेत छिपे होते हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति का काफी कुछ बयां कर देते हैं. अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि हाथ में धन रेखा कहां होती है, इसका क्या मतलब है और यह हमारी लाइफ पर क्या असर डालती है, तो पूरी स्टोरी पढ़ें.

हथेली में कहां बनती है धन रेखा?

अगर आप अपनी हथेली को गौर से देखें, तो आम तौर पर कलाई या हाथ के निचले हिस्से से शुरू होकर बीच वाली उंगली तक जाने वाली रेखा को भाग्य या शनि रेखा माना जाता है. वहीं, हस्तरेखा के जानकारों के मुताबिक, सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के ठीक नीचे जो बुध पर्वत होता है, उसके आसपास बनने वाली रेखाओं को भी सीधे तौर पर धन से जोड़कर देखा जाता है. यह रेखा एक तरह से आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होती है. इसे देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि आप किस उम्र में कितना पैसा कमाएंगे, कब तक आर्थिक रूप से सेटल होंगे और आपके पास दौलत टिकेगी या नहीं.

अगर हाथ में धन रेखा न हो, तो क्या समझें?

अक्सर लोग अपना हाथ देखकर घबरा जाते हैं कि हमारे हाथ में तो धन रेखा दिख ही नहीं रही, तो क्या हम जिंदगीभर तंगहाल रहेंगे? बिल्कुल नहीं, पहली बात तो यह कि हाथों की रेखाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, अगर आज नहीं है तो कल उभर सकती हैं. दूसरी बात, अगर किसी के हाथ में बहुत गहरी और मोटी धन रेखा है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे शख्स को अचानक से बड़ा धन लाभ या छप्परफाड़ सफलता मिल सकती है पर अगर यह रेखा किसी के हाथ में साफ-सुथरी न दिखे, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके पास कभी पैसा नहीं आएगा. हाथ के दूसरे पर्वत और बाकी रेखाएं भी हमारी किस्मत और कमाई के बारे में बहुत कुछ इशारा करती हैं.

धन रेखा की ये 3 बातें क्या कहती हैं?

साफ और गहरी रेखा: अगर आपकी हथेली में धन रेखा एकदम स्पष्ट और गहरी है, तो समझ लीजिए कि पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. ऐसे लोग पैसों के मामले में काफी समझदारी से फैसले लेते हैं और सही रास्ते पर चलकर कमाते हैं.

कटी हुई रेखा और मनी ट्रायंगल: अगर धन रेखा बीच में हल्की सी कटती है और वहां एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो यह बहुत लकी साइन माना जाता है. ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता बहुत है और वे बेवजह खर्च करने से बचते हैं. बस शर्त यह है कि वह मनी ट्रायंगल किसी भी तरफ से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना पैसा पानी की तरह बह जाता है.

ऊपर की ओर उठती रेखा: अगर कोई रेखा धन रेखा से निकलकर बिल्कुल ऊपर की दिशा में जाती दिखे, तो समझ लीजिए कि ऐसा इंसान अपनी खुद की मेहनत और दम पर बहुत आगे जाता है. ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपार संपत्ति और ऐश्वर्य के मालिक बनते हैं.

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