अपनी अंतरात्मा शक्ति को जगाएं, ये कभी गलत नहीं होती, बीके शिवानी से जानिए इंट्यूशन की ताकत कैसे मजबूत करें?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर हर फैसले के लिए किसी तर्क या फिर परिस्थितियों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमारी अंतरात्मा से निकलने वाली आवाज भी हमें सही दिशा का संकेत देती है. ब्रह्माकुमारी बीके शिवानी (BK Shivani) ने अपने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि अपनी अंतरात्मा शक्ति को जगाएं, ये कभी गलत नहीं होती. बीके शिवानी के अनुसार, हर व्यक्ति के भीतर एक अंतर्ज्ञान शक्ति होती है, लेकिन मन में चल रहे हजारों विचार, तनाव और नेगेटिविटी इस आवाज को दबा देती है. जब हमारा मन शांत, स्थिर और पॉजिटिव होता है, तब आत्मा की ये शक्ति स्पष्ट रूप से काम करने लगती है.

दरअसल, बीके शिवानी अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोगों की आम समस्याओं को लेकर वीडियो शेयर करती रहती हैं. बीके शिवानी के अनुसार, कभी-कभी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, जब दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, ये काम मत करो या यही सही रास्ता है. बाद में जब वही बात सच साबित होती है, तो हम सोचते हैं कि आखिर ये एहसास कैसा था. बीके शिवानी अपने एक वीडियो में बताया कि दिल के किसी कोने से निकलने वाली आवाज यानी अंतरात्मा की आवाज को ही इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान कहा जाता है, जो हमारे भीतर की गहरी बुद्धि और शांति से जुड़ा होता है.

बीके शिवानी के अनुसार, मन में हर समय कई तरह के विचार चलते रहते हैं. कभी इंसान के मन में किसी बात को लेकर डर, चिंता या गुस्सा चलता है. ऐसे विचार अक्सर हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन इंट्यूशन शोर नहीं करता. यह बहुत शांत, स्पष्ट और स्थिर संकेत देता है. जब मन शांत होता है, तब हम उस संकेत को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं.

अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनें

बीके शिवानी के अनुसार, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा ध्यान हमेशा मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहरी परिस्थितियों में उलझा रहता है. ऐसे में भीतर की आवाज दब जाती है. अगर, मन तनाव और नकारात्मकता से भरा हो, तो इंट्यूशन के संकेत पहचानना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच और आत्मचिंतन से मन शांत होता है. जब विचार कम और स्पष्ट होते हैं, तब अंतर्ज्ञान की शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है.

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