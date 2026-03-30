UPPSC ने घोषित किया पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट, नेहा पांचाल बनीं टॉपर, टॉप टेन में शामिल हैं 6 लड़कियां

UPPSC Declears Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. फाइनल रिजल्ट में नेहा पांचाल ने टॉप किया है, जबकि अनन्या त्रिवेदी दूसरा और अभय प्रताप सिंह को तीसरा स्थान मिला है. पीसीएस 2024 के फाइनल रिजल्ट में लड़कियों को बोलबाला रहा है. टॉप 10 में कुल 6 लड़कियां शामिल है, जबकि पहले और दूसरे नंबर पर बाजी मारने वाली भी लड़कियां हैं.
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कुल 932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए गए
गौरतलब है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 947 पदों के सापेक्ष 932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है. चयनित 932 अभ्यर्थियों में से 613 पुरुष और 319 महिलाएं है. आयोग के सचिव अशोक कुमार ने जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि पीसीएस में सम्मिलित कुल 24 प्रकार के पदों/सेवाओं के लिए चयन किया गया है. पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट चार फरवरी 2026 को घोषित किया गया था.
इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए थे 2719 अभ्यर्थी
आयोग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिटीशन नंबर 5254/2025 (ऋषि प्रकाश बनाम UP पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरी) और 14 जुड़ी हुई पिटीशन में दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, 20 मार्च, 2026 के एक ऑर्डर के ज़रिए दो और कैंडिडेट को इंटरव्यू स्टेज के लिए प्रोविजनली सफल घोषित किया गया है.
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मेंस परीक्षा में शामिल थे कुल 13776 अभ्यर्थी
यूपीपीसीएस MAINS की लिखित परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक प्रयागराज और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी और मेंस परीक्षा में कुल 13776 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे. एस्टेट ऑफिसर के पद के लिए एक रिक्ति और मैनेजर के पद के लिए 14 रिक्तियां उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह गई हैं; आयोग ने सिफारिश की है कि इन रिक्तियों को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जाए. इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी.
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