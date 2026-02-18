विज्ञापन

यूपी में परीक्षाओं से पहले वायरल होने लगे क्वेश्चन पेपर, बोर्ड ने दी ये सख्त चेतावनी

UP Board Exams 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से साफ किया गया है कि पेपर लीक की सभी खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं. इसके साथ ही इन्हें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही गई है.

UP Board Exam 2026

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं. 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक यूपी बोर्ड की ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगीं. परीक्षा को लेकर इस बार काफी सख्त नियम बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबर सामने आई. कुछ जगह क्वेश्चन पेपर भी वायरल होने लगे. हालांकि ये पूरी तरह से अफवाह निकली और फर्जी क्वेश्चन पेपर को लेकर बोर्ड को चेतावनी जारी करनी पड़ी. बोर्ड की तरफ से बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. 

बोर्ड ने दी सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से इसे लेकर बयान जारी किया गया है. इसमें बताया गया कि छात्र पेपर लीक जैसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपना फोकस सिर्फ एग्जाम पर रखें. सोशल मीडिया पर पेपर लीक से जुड़ी खबरों पर भरोसा न करें. बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि जिन सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनकी शिकायत साइबर सेल को कर दी गई है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है. 
 

