IIT बॉम्बे में MBA दाखिले की प्रक्रिया हो गई है शुरू, जान लें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

IIT Bombay Opens MBA 2026 Admissions: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे ने अपने MBA एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार IIT बॉम्बे से MBA करना चाहते हैं, वो तुरंत आवेदन कर दें. IIT बॉम्बे की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 है. जबकि भुगतान करने की आखिरी तारीख 1 फरवरी, 2026 है. इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर दें.

कौन कर सकते हैं आवेदन

IIT बॉम्बे से MBA करने के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हो. कम से कम 6.5 CGPI या 60% मार्क्स हों. SC/ST/PwD उम्मीदवारों के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए.

आईआईटी बॉम्बे एमबीए 2026: चयन प्रक्रिया

कैंडिडेट्स को सबसे पहले उनके CAT 2025 परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उन्हें पर्सनल इंटरव्यू (PI) के लिए बुलाया जाएगा. पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू 5 से 8 मार्च, 2026 तक होने हैं. जो उम्मदीवार शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू की डिटेल्स भेज दी जाएगी. जिसमें तारीख और जगह शामिल होगी.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए IIT बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट iitb.ac.in पर जाना होगा. होमपेज पर IIT बॉम्बे MBA एडमिशन 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, उसपर क्लिक कर दें. खुलने पेज पर पूछ गई जानकारी भरकर, रजिस्ट्रेशन कर लें. पूरी जानकारी सही से भरने के बाद सबमिट करें पर क्लिक कर दें. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर दें. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फीस का पेमेंट भी करें फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन फाइल डाउनलोड करें.

उम्मीदवारों आवेदन फॉर्म भरने से पहले IIT बॉम्बे MBA एडमिशन 2026 से जुड़ा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले,उसके बाद ही फॉर्म को भरें. याद रखें की गलत जानकारी भरने पर आपके फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा.