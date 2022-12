Telangana Board Exam 2023: तेलंगाना इंटरमीडिएट First Year और Second Year की परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी, परीक्षा मार्च से शुरू

Telangana Board Exam 2023: तेलंगाना इंटरमीडिएट First Year और Second Year की परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी

Telangana Board Exam 2023: तेलंगाना बोर्ड (Telangana Board) से कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बोर्ड एग्जाम का टाइमटेबल जारी कर दिया है. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वार्षिक परीक्षा का टाइमटेबल (Inter First Year and Second Year Annual Examination) जारी कर दिया है. 12वीं बोर्ड एग्जाम (12th board exam) का टाइमटेबल तेलंगाना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर मौजूद है. तेलंगाना बोर्ड की इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा देने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा की डेटशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. तय शेड्यूल के मुताबिक टीएस इंटर फर्स्ट ईयर (TS Inter First Year) की परीक्षा 15 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल 2023 तक खत्म होगी.