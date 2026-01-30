गुरुग्राम में खुली है ब्रिटेन की साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी, इसमें कैसे मिलता है एडमिशन?

Southampton university admission process : इंडिया से तमाम बच्चे अच्छी एजुकेशन के लिए देश से बाहर विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि बाहर कुछ टॉप यूनिर्सिटी में जिस लेवल की पढ़ाई होती है वैसी भारत में नहीं होती. लेकिन अब बच्चों की ये मुश्किल भी आसान हो गई है. दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शुमार ब्रिटेन की साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी (Southampton university) अब भारत में अपना कैंपस खोल चुकी है. नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाली यह ब्रिटेन की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है. यानी अब आप अपने देश में रहकर भी विदेश की यूनिवर्सिटी से अच्छे कोर्स कर सकते हैं.

कौन-कौन से कोर्स कर सकेंगे आप?

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय कैंपस में फिलहाल चार ग्रेजुएशन कोर्स (UG Course) और दो पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कोर्स उपलब्ध हैं. जिनमें बिजनेस से लेकर साइंस और फाइनेंस तक की फील्ड को कवर किया गया है. जो कोर्स फिलहाल यूनिवर्सिटी में करवाए जाएंगे वो हैं- बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट (BSc Business Management), बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस (BSc Accounting and Finance), बीएससी कंप्यूटर साइंस (B.Sc Computer Science), बीएससी इकोनॉमिक्स (B.Sc Economics), एमएससी फाइनेंस (MSc Finance), एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट (MSc International Management).

वहीं, दूसरे साल यूनिवर्सिटी में बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (B.Sc softwere Engeniering), बीएससी क्रिएटिव कंप्यूटिंग (B.Sc creative computing), एमएससी इकनॉमिक्स (M.Sc Economics) कोर्स जुड़ेगें. फिर तीसरे साल एलएलबी लॉ और बी. इंजीनियरिंग (मकैनिकल इंजीनियरिंग) का कोर्स जोड़ा जाएगा. इस तरह हर साल यूनिवर्सिटी में नए-नए कोर्स जोड़े जाएंगे.

अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको 12वीं कम से कम 75% मार्क्स लाना जरूरी है. इसी तरह अलग-अलग बोर्ड के बच्चों के लिए अलग-अलग पैरामीटर्स हैं. इसके अलावा साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी चाहे तो एंट्रेंस टेस्ट भी ले सकती है और चाहे तो 12वीं के नंबरों को देखकर भी एडमिशन दे सकती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि छात्रों को पहली ही बता दिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस तरह एडमिशन देगी.