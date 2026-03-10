UPSC Exam Result: SDM के ड्राइवर की बेटी बनेगी DM, यूपी की प्रियंका चौधरी ने UPSC में हासिल की 79वीं रैंक

UPSC Exam Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का रिजल्ट जारी हो चुका है. इसमें सिविल सर्विस में जाने का सपना देखने वाले 958 लोगों ने अपना ये सपना पूरा किया है. भारत के तमाम राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में शामिल है. जितने उम्मीदवार, उतनी ही कहानियां... किसी ने गरीबी से उठकर ये मुकाम हासिल किया है तो कोई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अपना सपना साकार करने जा रहा है. ऐसी ही एक कहानी यूपी की प्रियंका चौधरी की भी है, जिन्होंने कठिन से कठिन हालात में भी हार नहीं मानी और अब IAS बनने जा रही हैं. प्रियंका के जो पिता कभी SDM की गाड़ी चलाते थे, वो अब अपनी बेटी को DM बनते देखेंगे.

UPSC में 79वीं रैंक

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आने वालीं प्रियंका चौधरी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 79वीं रैंक हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की थी और इस पद पर तैनात थीं. जीएसटी इंस्पेक्टर रहते हुए प्रियंका ने यूपीएससी की पढ़ाई जारी रखी और अब आखिरकार उनका सपना पूरा होने जा रहा है.

मां और भाई को खोने का दर्द

प्रियंका चौधरी की कहानी सिर्फ उनके साधारण परिवार में पैदा होने की नहीं है. उन्होंने एक साल पहले अपनी मां और अपने इकलौते भाई को खोया था, इस दर्द को सहते हुए प्रियंका ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करती रहीं. उनकी कहानी देशभर के तमाम युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

पिता थे SDM के ड्राइवर

प्रियंका चौधरी के पिता कुछ साल पहले एसडीएम के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे. फिलहाल वो तहसील में काम कर रहे हैं. अब बेटी के IAS बनने का सपना पूरा होने के बाद पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है. तमाम मीडिया चैनलों को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिलता है तो वो अपनी डीएम बेटी की गाड़ी भी चलाएंगे और ऐसा करने में उन्हें गर्व महसूस होगा.

