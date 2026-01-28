विज्ञापन

ग्लैमर की दुनिया छोड़ चुनी 'खाकी': बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है इस IPS की खूबसूरती

मिलिए राजस्थान की पूर्वा चौधरी से, जिन्होंने UPSC 2024 में 533वीं रैंक हासिल कर सबका ध्यान खींचा है. खूबसूरती और दिमाग का ऐसा मेल कम ही देखने को मिलता है.

राजस्थान के हनुमानगढ़ की पूर्वा चौधरी ने UPSC 2024 में 533वीं रैंक हासिल कर IPS का पद पाया है.
UPSC Success Story: जब इरादे मजबूत हों और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कामयाबी कदम चूमती है. राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली पूर्वा चौधरी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. यूपीएससी (UPSC) 2024 की परीक्षा में 533वीं रैंक हासिल कर उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी सादगी और खूबसूरती से लाखों लोगों का दिल भी जीत लिया है.

दिल्ली के टॉप कॉलेज से पढ़ाई

पूर्वा चौधरी बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार रही हैं. उन्होंने देश के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR), दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की. इस कॉलेज के अनुशासित माहौल ने उनकी पर्सनालिटी को और निखारा, जिसका फायदा उन्हें सिविल सेवा की तैयारी में मिला.

पिता भी हैं बड़े अधिकारी

कहते हैं कि घर में अगर पढ़ाई का माहौल हो तो राह आसान हो जाती है. पूर्वा के पिता ओपी सहारण खुद एक आरएएस (RAS) अधिकारी हैं. बचपन से ही अपने पिता को खाकी और देश की सेवा करते देख पूर्वा ने भी अफसर बनने का सपना देखा और उसे पूरा कर दिखाया.

खूबसूरती ऐसी कि हीरोइनें भी फेल

सोशल मीडिया पर जैसे ही पूर्वा की तस्वीरें वायरल हुईं, लोग उनकी तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस से करने लगे. सादे कपड़ों में भी उनकी ग्रेस और आत्मविश्वास देखते ही बनता है. 

ग्लैमर नहीं, देश सेवा चुनी

पूर्वा के पास वो सब कुछ था जो उन्हें फैशन या फिल्मों की दुनिया में ले जा सकता था, लेकिन उन्होंने अनुशासन, जिम्मेदारी और देश सेवा के कठिन रास्ते को चुना. 533वीं रैंक के साथ IPS बनना यह साबित करता है कि वे सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी बहुत शार्प हैं.

युवाओं के लिए बनीं प्रेरणा

पूर्वा की यह सफलता बताती है कि अगर आपके पास सही विजन है, तो आप ग्लैमर और करियर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सकते हैं. 

