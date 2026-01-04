विज्ञापन

CUET UG फॉर्म भरते समय न करें ये 5 बड़ी गलतियां, हाथ से जा सकती है सीट

फॉर्म भरते समय विषय सही से चुने. केवल उसी विषय का चुनाव करें जो आपने 12वीं में पढ़ा हो और कोर्स से जुड़ा हुआ हो. ज्यादातर स्टूडेंट्स उन विषयों का चुनाव कर लेते हैं, जो उन्होंने 12वीं में नहीं पढ़े होते हैं. ऐसे में उन्हें दाखिला नहीं मिल पाता है.

सीयूईटी यूजी परीक्षा में उम्मीदवारों को अधिकतम 5 विषय चुनने की अनुमति होती है.

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. सीयूईटी यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू हुई है, जो 30 जनवरी तक चलेगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)  की और से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है. सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर दें. साथ ही आवेदन करते हुए नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखें. आपकी और से की गई एक गलती फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है. 

आवेदन फॉर्म भरते समय न करें ये गलती

  1. आवेदन फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई भी गलत जानकारी न भरें. आवेदन फॉर्म भरने से पहले बताए गए एक-एक नियम को सही से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म को भरना शुरू करें.
  2. डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्मतिथि या माता-पिता का नाम एकदम सही होना चाहिए. जरा सी भी गड़बड़ी के कारण फॉर्म को अस्वीकर किया जा सकता है.
  3. एनटीए के अनुसार फॉर्म भरते समय लेटेस्ट फोटो लगानी होगी. जिसमें 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए. चेहरे पर मास्क या चश्मा नहीं होना चाहिए. धुंधली और सेल्फी फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी. इसी तरह से साइन भी साफ होने चाहिए और धुंधले साइन अपलोड न करें. 
  4. फॉर्म भरते समय विषय सही से चुने. केवल उसी विषय का चुनाव करें जो आपने 12वीं में पढ़ा हो और कोर्स से जुड़ा हुआ हो. दरअसल ज्यादातर स्टूडेंट्स उन विषयों का चुनाव कर लेते हैं, जो उन्होंने 12वीं में नहीं पढ़े होते हैं. ऐसे में उन्हें दाखिला नहीं मिल पाता है.
  5. अगर आप OBC-NCL और EWS श्रेणियों के अंदर फॉर्म को भर रहे हैं, तो ध्यान रखें की दाखिले के समय सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं. सर्टिफिकेट नहीं होने पर दाखिला नहीं मिलता है. ऐसे में सर्टिफिकेट होने पर ही ऊपर बताई गई श्रेणी के अंदर आवेदन करें.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट https://cuet.nta.nic.in/ पर जाएं. यहां पर आपको आवेदन का लिंक मिलेगा उसे खोले और फॉर्म को भर दें. याद रखें की फॉर्म के साथ फीस भी जमा करवानी होगी. 31 जनवरी  फीस जमा करवाई जा सकती है. 

