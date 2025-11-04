Doctor Salary: AIIMS के डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है? ये रहा जवाब

AIIMS Doctor Salary: देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स एम्स से मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं. डॉक्टर की भी बात करें तो कोशिश करते हैं कि उन्हें एम्स में डॉक्टर बनने का मौका है. एम्स में के डॉक्टर की सैलरी उनकी पद (Post), अनुभव और प्रोफेशनल योग्यता पर निर्भर करती है. एम्स में डॉक्टर को भारत सरकार के 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो देश में सबसे अच्छे वेतनमानों में से एक है.

एम्स डॉक्टर की पद-अनुसार सैलरी

जूनियर रेजिडेंट (JR) MBBS के बाद PG की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर 90,000 रु से 1,10,000 रु तक सैलरी मिलती है.

सीनियर रेजिडेंट (SR) MD/MS (PG) की डिग्री पूरी करने के बाद 1,00,000 से ₹ 1,30,000 रु तक सैलरी मिलती है

असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर रेजिडेंसी पूरी करने के बाद फैकल्टी पद पर शुरुआती स्तर 1,20,000 से 1,60,000 रु तक

एसोसिएट प्रोफेसर अनुभव के साथ प्रमोशन के बाद 1,50,000 से 1,80,000 रु तक सैलरी मिलती है

प्रोफेसर / एडिशनल प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी पद 1,80,000 से 2,20,000+ रु तक सैलरी मिलती है

विभागाध्यक्ष (HOD) / सीनियर कंसलटेंट जो सबसे सीनियर पद है उनकी सैलरी 2,00,000 से 2,50,000+ रु तक सैलरी मिलती है

एम्स में डॉक्टर के वेतन में केवल मूल वेतन (Basic Pay) ही नहीं, बल्कि कई अन्य भत्ते (Allowances) भी शामिल मिलते हैं, जिससे यह राशि काफी बढ़ जाती है.

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA)

गैर-अभ्यास भत्ता (Non-Practicing Allowance - NPA)

मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance - HRA)

परिवहन भत्ता (Transport Allowance)

Ex-एक सीनियर रेजिडेंटको 67,700 रु का बेसिक सैलरी (Level 11) मिलने पर, NPA, DA और HRA मिलाकर उसकी कुल मासिक सैलरी ₹1 लाख से ज्यादा हो जाती है.

