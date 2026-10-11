NEET PG Counselling के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन कल से शुरु, जानें काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर जरूरी Document

NEET PG Counselling 2026 : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) 12 अक्टूबर 2026 यानी कल से NEET PG Counselling 2026 के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने जा रही है. ऐसे में अब कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे. रजिस्ट्रेशन विंडो 21 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेगी. MCC की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, इस बार काउंसलिंग कुल चार स्टेप्स में संपन्न होंगी. कैंडिडेट्स सुनिश्चित डेट्स के भीतर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस पूरी कर सकेंगे. तो चलिए जानते हैं राउंड की काउंसलिंग की डेट और फीस और डॉक्यूमेंट्स.

पहले राउंड की शुरुआत सीट मैट्रिक्स के वैरिफिकेशन से होगी, जो 10 से 12 अक्टूबर तक चलेगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन और फीस 12 से 21 अक्टूबर के बीच जमा की जा सकेगी. चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 13 से 22 अक्टूबर तक अवलेवल रहेगी.

22 और 23 अक्टूबर को सीट आवंटन प्रोसेस पूरी की जाएगी और 24 अक्टूबर को रिजल्ट जारी होगा. जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी, उन्हें 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा.

दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 6 से 11 नवंबर तक होगा, जबकि रिजल्ट 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे. तीसरे राउंड की प्रोसेस 26 नवंबर से शुरू होगी और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा.

इसके बाद खाली बची सीटों के लिए Stray Vacancy Round आयोजित किया जाएगा. इसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 16 से 21 दिसंबर तक चलेगी. फाइनल रिजल्ट 24 दिसंबर को जारी होगा.

50 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सीटों के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जबकि SC, ST और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यह 500 रुपये आवेदन फीस निश्चित किया गया है.

वहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25,000 रुपये और रिजर्वड कैंडिडेट्स के उम्मीदवारों को 10,000 रुपये जमा करने होंगे. यह राशि रिफंडेबल रहेगी. जबकि, डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटों के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 2 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा.

काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को NEET PG स्कोरकार्ड, MBBS डिग्री और मार्कशीट, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी या दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा. उम्मीदवारों को सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है.

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