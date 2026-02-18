NCERT का E-Magic Box: अब मोबाइल बनेगा बच्चों का नया गुरु, जानें कैसे काम करता है यह जादुई APP

NCERT AI Powered : आजकल के दौर में जब बच्चे फोन की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो क्यों न उस फोन को ही उनके सीखने का जरिया बना दिया जाए? इसी सोच के साथ NCERT ने 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक कमाल का ऐप पेश किया है, जिसका नाम है e-Magic Box.आइए जानते हैं क्या है वो ऐप और उसकी खासियत क्या है.

क्या है इस मैजिक बॉक्स में खास?

इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी इसके तीन AI बॉट्स हैं, जो हर समय आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, जिनके नाम हम आपको यहां पर बता रहे हैं.

इसका काम है बच्चों को प्यारी-प्यारी कहानियां सुनाना. यह बच्चों की इमैजिनेशन को बढ़ाने के लिए नई और दिलचस्प कहानियां गढ़ती है.

छोटे बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता. 'पेरेंट तारा' मम्मी-पापा के उन सभी सवालों के जवाब देती है जो बच्चों के पेरेंटिंग या उनकी आदतों से जुड़े होते हैं.

यह खास तौर पर स्कूल के शिक्षकों के लिए है, ताकि वे क्लास को और भी मजेदार बना सकें और बच्चों को नए तरीकों से पढ़ा सकें.

बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के भी चलेगा

NCERT ने यह सुविधा हर घर तक पहुंचे इस बात का खास ख्याल रखा है. अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो भी कोई बात नहीं-

आप इन मैसेजिंग ऐप्स पर भी इन बॉट्स से बात कर सकते हैं.

टोल-फ्री नंबर (IVRS)

आप 1800-212-0173 या 15108 पर कॉल करके 'आज की कहानी', 'आज का गाना' और 'आज का सवाल' जैसी चीजों का मजा ले सकते हैं.

इस ऐप के साथ NCERT ने 'किंगडम ऑफ लर्निंग' नाम का एक अभियान भी शुरू किया है. इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा माता-पिता और टीचर्स इन AI बॉट्स का इस्तेमाल करें.