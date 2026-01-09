90% लोग हो जाते हैं इस रीजनिंग के सवाल में फेल, सिर्फ तेज दिमाग वाले ही करें ट्राई

Logical reasoning: लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का होता है. लॉजिकल रीजनिंग के सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है. लॉजिकल रीजनिंग में आप कितने तेज हैं, ये अभी साफ हो जाएगा. लॉजिकल रीजनिंग के इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है. ऊपर दी गई तस्वीर को देखकर आपको बताना है कि अगर 4+6= 20, 3+4 =14 तो 5+6 = कितना होगा? आपका समय शुरू होता है अब....

क्या है इसका जवाब

आइए पैटर्न को एनालाइज़ करते हैं और जानते हैं सही जवाब क्या है. 4 में अगर 6 को जोड़ा जाए तो 10 आता है. 10 को अगर 2 से गुणा किया जाता है तो 20 आता है. इसी तरह से अगर 3 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 7 आता है और इसे 2 से गुणा करने से 14 आता है. 5 में 6 को जोड़ा जाए तो 11 आता है, जबकि 2 से गुणा करने पर 22 आता है. तो इस सवाल का आंसर होगा 22.

कैसे करें लॉजिकल रीजनिंग मजबूत

एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है, जिसे आसानी से कम समय में हाल किया जा सकता है. कोशिश करें की लॉजिकल रीजनिंग पर आपकी पकड़ अच्छी हो और इससे जुड़े सारे सवाल आप हल कर सकें. इस सेक्शन के जरिए आप आसानी से अच्छे अंक एग्जाम में हासिल कर सकते हैं.

लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका है कि आप रोज कम से कम 20 लॉजिकल रीजनिंग के सवालों को हल करें. ऐसा करने से आपको पैटर्न को एनालाइज़ करने में आसानी होती है. साथ ही कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर सकेंगे.