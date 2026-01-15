विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने मारी बाजी, जानें कितने प्रतिशत रहा रिजल्ट

Jammu And Kashmir Board Exam Result: जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) की तरफ से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए गए हैं. इस बार दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है.

जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने जारी किया रिजल्ट

जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. पहले 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी किए गए, जिसके कुछ ही घंटों बाद 12वीं का रिजल्ट भी जारी हो गया. 10वीं बोर्ड परीक्षा में 85.03% छात्रों ने बाजी मारी. आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर ये नतीजे जारी हुए हैं. 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज लड़कों से ज्यादा रहा, यानी लड़कियों ने ने जम्मू-कश्मीर बोर्ड परीक्षाओं में बाजी मारी है. रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी साझा की गई. 

कैसा रहा बोर्ड का रिजल्ट

शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि 12वीं की परीक्षा में 70,735 छात्रों में से 84 प्रतिशत छात्र सफल रहे. उन्होंने बताया कि यह परीक्षाएं पिछले साल यानी 2025 अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की गयी थीं. अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 10वीं में कुल 94,845 छात्रों में से 85.03 प्रतिशत पास हुए हैं. ये रिजल्ट काफी अच्छा माना जा रहा है. 

10वीं और 12वीं में लड़कियों ने मारी बाजी

रिजल्ट के अनुसार, 40,408 लड़कियां (85.78 प्रतिशत) परीक्षा में पास हुईं, जबकि 40,242 लड़के (84.30 प्रतिशत) पास हुए हैं. यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रदर्शन एक बार फिर बेहतर रहा है. कुल 16,550 छात्रों ने ए1 ग्रेड हासिल किया, जबकि 14,398 छात्रों को ए2 ग्रेड मिला. कक्षा 12वीं की बात करें तो परीक्षा में 86 प्रतिशत लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 82 रहा. अपना रिजल्ट देखने के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. 

समर जोन के छात्रों के लिए शेड्यूल

विंटर में हुई परीक्षाओं के नतीजे जारी करने के बाद जम्मू-कश्मीर बोर्ड की तरफ से जम्मू डिवीजन समर जोन के छात्रों के लिए 2026 की वार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है. इस शेड्यूल के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. 12वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाली हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के तमाम स्ट्रीम के छात्र शामिल होंगे.

