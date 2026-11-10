CISCE ने जारी किया ICSE और ISC 2027 परीक्षा का शेड्यूल, 9 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

ICSE ISC के लाखों छात्रों का इंतजार भी खत्म हो चुका है. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE (कक्षा 10वीं) और ISC (कक्षा 12वीं) के लिए डेटशीट जारी कर दी है. इस बार 9 फरवरी से परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है और कुल 3,79,980 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा भारत और विदेश के 2,835 केंद्रों पर आयोजित होगी. बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा छात्र

इस बार CISCE की दोनों परीक्षाएं करीब दो महीने में ही खत्म हो रही हैं. 9 फरवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल 2027 तक परीक्षाएं चलेंगीं. इस बार सबसे ज्यादा 51,168 छात्र उत्तर प्रदेश से हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (46,521), कर्नाटक (33,417), महाराष्ट्र (31,035), पंजाब (19,308) और झारखंड (17,201) के छात्र हैं.

ISC परीक्षा

ISC यानी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 1,651 स्कूलों के 1,10,025 छात्र 60 विषयों की परीक्षा देंगे.

ये परीक्षा 1,477 केंद्रों पर 9 फरवरी 2027 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2027 को खत्म होगी

इसमें भी उत्तर प्रदेश 34,702 छात्रों के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल (30,235), उत्तराखंड, पंजाब और झारखंड का नंबर है

ICSE परीक्षा

ICSE यानी 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं.

15 फरवरी को पहला एग्जाम इंग्लिश का होगा

16 फरवरी को आर्ट का एग्जाम होगा

18 फरवरी को लिटरेटर इन इंग्लिश का एग्जाम

22 फरवरी को मैथेमेटिक्स का एग्जाम

23 फरवरी को आर्ट पेपर-1 का एग्जाम

24 फरवरी को रोबोटिक्स, एआई, डेटा एंट्री और बाकी विषयों की परीक्षा

26 फरवरी को हिस्ट्री एंड सिविक्स का एग्जाम

ऐसे डाउनलोड करें डेटशीट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं

इसके बाद वेबसाइट के Examination सेक्शन में जाएं

ICSE 2027 या ISC 2027 के टाइमटेबल लिंक पर क्लिक करें

यहां क्लिक करते ही PDF खुलेगी, इसे डाउनलोड कर लें

