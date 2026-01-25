विज्ञापन

IAS और IPS की सादगी वाली शादी: न बैंड-बाजा, न फिजूलखर्ची, कोर्ट में सात फेरों की जगह कानूनी दस्तखत से पेश की मिसाल

IAS श्रीकांत रेड्डी और IPS शेषद्रिणी रेड्डी ने सादगी से की कोर्ट मैरिज. बिना तामझाम की इस शादी ने इंटरनेट पर जीता सबका दिल.

Read Time: 2 mins
दुल्हन शेषद्रिणी रेड्डी (IPS) हैं, जो फिलहाल कुथबुल्लापुर में डीसीपी (DCP) के पद पर तैनात हैं.

IAS-IPS Simple Marriage: आज के दौर में जहां शादियों में करोड़ों रुपये पानी की तरह लोग बहा रहे हैं, वहीं देश के दो बड़े अधिकारियों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. एक IAS और एक IPS अधिकारी ने बिना किसी शोर-शराबे और तड़क-भड़क के, बेहद सादगी से कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज की है. इनकी इस पहल को सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे 'असली शिक्षा' का उदाहरण बता रहे हैं.

कौन हैं ये अधिकारी?

दुल्हन शेषद्रिणी रेड्डी (IPS) हैं, जो फिलहाल कुथबुल्लापुर में डीसीपी (DCP) के पद पर तैनात हैं. वह चौटुप्पल मंडल के लिंगारेड्डीगुडेम गांव की रहने वाली हैं. वहीं दूल्हे श्रीकांत रेड्डी (IAS) हैं, जो कडप्पा जिले के रहने वाले हैं और अभी अपनी प्रशासनिक ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं.

बिना शोर शराबे की शादी

दोनों अधिकारियों ने चौटुप्पल सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर अपनी शादी रजिस्टर कराई. न कोई आलीशान वेन्यू, न भारी-भरकम गहने और न ही हजारों मेहमानों की भीड़. सिर्फ कुछ सीनियर ऑफिसर और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में यह शादी संपन्न हुई.

युवाओं और UPSC छात्रों के लिए मिसाल

अक्सर देखा जाता है कि लोग समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए कर्ज लेकर भी महंगी शादियां करते हैं. लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है. खासकर UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह एक बड़ा सबक है कि पद और पावर मिलने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना और फिजूलखर्ची से बचना कितना जरूरी है.

सोशल मीडिया पर मिली खूब वाहवाही

इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि "असली लीडर वही है जो अपने एक्शन से समाज को सही रास्ता दिखाए." कई यूजर्स ने लिखा कि जब देश के इतने बड़े पदों पर बैठे लोग सादगी अपना सकते हैं, तो आम जनता को भी दिखावे की होड़ छोड़ देनी चाहिए.

IAS Srikanth Reddy Marriage, IPS Sheshadrini Reddy, Simple Wedding, Registered Marriage
