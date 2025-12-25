पीएम मोदी के ड्राइवर को कितनी सैलरी मिलती है? जान लीजिए जवाब

PM Modi Driver Salary: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हर कोई जानना चाहता है. उनके बारे में लोग अक्सर इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं. कई लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सर्च करते हैं तो कई सैलर के बारे में. पीएम मोदी की सैलरी के बारे में बहुत से लोग जानते ही हैं.पीएम मोदी के साथ कई लोग काम करते हैं. उनके साथ काम करने वाले लोगों की सैलरी के बारे में लोग अक्सर जानना चाहते हैं. उनके साथ ड्राइवर से लेकर कुक तक कई लोग काम करते हैं. आज आपको पीएम मोदी के साथ काम करने वाले ड्राइवर की सैलरी के बारे में बताते हैं.

कितनी होती है ड्राइवर की सैलरी

पीएम में काम करने वाले ड्राइवर को पे-बैड लेवल 5 के तहत 29.200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक की सैलरी मिलती है. पीएमओ की तरफ से ये सैलरी का डेटा साल 2023 तक जारी किया गया था, जिसमें बेसिक सैलरी पेंशन अमांउट 44,100 से लेकर 42,800 के बीच में बताई गई थी. उस समय पीएमओ में चार ड्राइवर काम करते थे. अब संख्या में बदलाव हो चुका है. पीएमओ में काम करने वाले ड्राइवरों को ही पीएम मोदी की कार चलाने की इजाजत होती है, इस नौकरी के लिए उनके कई तरह के टेस्ट भी होते हैं. सबसे तेज तर्रार और स्किल्ड ड्राइवरों को ही ये नौकरी दी जाती है.

कुक को मिलती है इतनी सैलरी

वहीं पीएमओ में काम करने वाले कुक की सैलरी भी अच्छी होती है. 2023 में काम करने वाले कुक को पे-बैड लेवल 1 के तहत 18000 रुपये से लेकर 56900 रुपये तक की सैलरी मिलती थी. कुक की बेसिक सैलरी 20300 रुपये होती थी. इसी तरह पीएम मोदी के साथ काम करने वाले बाकी कर्मचारियों को भी सरकारी नौकरी के हिसाब से अलग-अलग भत्ते दिए जाते हैं.