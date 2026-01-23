चीन की इन दो यूनिवर्सिटी का जलवा, हार्वर्ड को भी छोड़ दिया पीछे

Best Universities in World: दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में बड़ा बदलाव हो चुका है. सालों तक ग्लोबल एजुकेशन का चेहरा मानी जाने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अब चीन की दो यूनिवर्सिटीज ने पीछे छोड़ दिया है. ये बदलाव नाम और ब्रांड का नहीं, बल्कि रिसर्च और डेटा का है और यहीं चीन की इन यूनिवर्सिटी का जलवा दिख रहा है. आइए जानते हैं चीन की ये दोनों यूनिवर्सिटीज कौन-कौन सी हैं और टॉप-10 की लिस्ट में चीन-अमेरिका की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं.

चीन की किन दो यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड को पीछे छोड़ा

हाल ही में आई 'CWTS Leiden Ranking' ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इस रैंकिंग लिस्ट में पहले नंबर पर चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी (Zhejiang University) और दूसरे नंबर पर भी चीन की ही शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी (Shanghai Jiao Tong University) हैं. इन दोनों ने ही अमेरिका के हार्वर्ड (Harvard University) को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है.

चीन की ये यूनिवर्सिटीज क्या अलग कर रही हैं

चीन की यूनिवर्सिटीज पिछले 20-25 सालों से एक ही दिशा में काम कर रही हैं और वो ज्यादा रिसर्च, ज्यादा साइंस, ज्यादा टेक्नोलॉजी पर फोकस है. चीनी सरकार ने यूनिवर्सिटीज में भारी पैसा लगाया है. टीचर्स को प्रमोशन रिसर्च से जोड़ा गया है. AI, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनर्जी जैसे सेक्टर पर पूरा फोकस किया गया.

सबसे बड़ी बात कि इस रैंकिंग में टॉप-10 में से 7 यूनिवर्सिटी चीन की हैं. अमेरिका से सिर्फ MIT और यूसी बरकेले (UC Berkeley) ही इस लिस्ट में टिक पाए. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं कि हार्वर्ड कमजोर हो गया है. यहां आज भी टीचिंग, इनोवेशन और ग्लोबल पहचान में टॉप पर है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी रिसर्च ग्रोथ स्थिर है, जबकि चीन की यूनिवर्सिटीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

टॉप-10 में चीन का दबदबा

झेजियांग विश्वविद्यालय (Zhejiang University)

शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी (Shanghai Jiao Tong University)

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University)

पेकिंग यूनिवर्सिटी (Peking University)

फुदान यूनिवर्सिटी (Fudan University)

सिंघुआ यूनिवर्सिटी (Tsinghua University)

चीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (University of Science and Technology of China)

नानजिंग यूनिवर्सिटी (Nanjing University)

