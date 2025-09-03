GATE पास करने के बाद खुलते हैं कई करियर ऑप्शन, जानिए कहां-कहां मिलती हैं जॉब्स

GATE Career Option: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट (GATE) सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए करियर का दरवाजा खोलता है. अगर आपने गेट पास कर लिया है, तो आपके सामने कई हाई लेवल करियर ऑप्शन खुल जाते हैं. गेट के अच्छे स्कोर का मतलब है कि आपके पास हाई सैलरी, ग्लोबल करियर ऑप्शन और रिसर्च के मौके ही मौके हैं. आप चाहें तो सरकारी नौकरी कर सकते हैं या रिसर्च में करियर बना सकते हैं. इसके अलावा स्टार्टअप में भी एंट्री ले सकते हैं. इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे कि GATE पास करने के बाद कौन-कौन से करियर ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं और कैसे आप अपने स्कोर का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं.

GATE स्कोर से DRDO, भेल (BHEL), NTPC, ONGC, IOCL और सेल (SAIL) जैसी टॉप पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में सीधी भर्ती होती है. ये नौकरियां सुरक्षित, हाई सैलरी वाली और बेहतर ग्रोथ का अवसर देती हैं. इनकी वैकेंसी समय-समय पर निकलती रहती है. आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं.

गेट क्वालिफिकेशन करने के बाद आप IITs, NITs और अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक (MTech) या MS कर सकते हैं. इसके बाद PhD या रिसर्च का रास्ता भी खुलता है. रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाले छात्रों के लिए यह एक्सपर्ट बनने का मौका देता है. कुछ स्टूडेंट्स फॉरेन में हायर स्टडीज भी गेट स्कोर से करते हैं.

गेट पास करने के बाद DRDO, ISRO और CSIR जैसी संस्थाओं में रिसर्चर या इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बनने का मौका मिलता है. इसमें आप कई बड़े और हाईटेक टेक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं. सैलरी और ग्रोथ दोनों के लिहाज से ये काफी अच्छी जॉब मानी जाती है.

गेट पास करने वाले स्टूडेंट्स लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं. NTA और अन्य यूनिवर्सिटीज में टीचिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए GATE स्कोर मान्य है. एजुकेशन के साथ यहां रिसर्च का मौका भी मिलता है.

कुछ टॉप IT और टेक्नोलॉजी कंपनियां GATE स्कोर के आधार पर इंजीनियरिंग रोल्स देती हैं. इनमें कई काम करने को मिल सकते हैं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नौकरी के अवसर भी होते हैं. इतना ही नहीं इंजीनियरिंग की अच्छी नॉलेज भी काफी अच्छी सैलरी दिला सकता है.

6. आंत्रप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स

GATE में अच्छे स्कोर के बाद आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. रिसर्च या टेक बेस्ड स्टार्टअप में गेट का स्कोर क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है. सरकारी या ग्रांट्स के माध्यम से फंडिंग के अवसर भी मिल सकते हैं.