Gandhi Jayanti 2025: बापू के अनमोल विचार जो हर युवा को प्रेरित करेंगे

Mahatma Gandhi Quotes: 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है. इस दिन को दुनियाभर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन हम महात्मा गांधी की सोच और उनके आदर्शों को याद करते हैं. बापू ने हमें सादगी, अहिंसा और सत्य का मतलब समझाया है. उनके तरीके आज भी हमें जिंदगी में सही फैसले लेने और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं. गांधी जी एक सोशल आइकॉन थे. उन्होंने हर किसी को बराबरी का हक दिया. जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को मिटाने की कोशिश की और सत्य-अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया. गांधी जयंती पर आइए जानते हैं बापू के अनमोल विचार जो हर युवा को जानना चाहिए...

बापू के अनमोल विचार

अहिंसा में ताकत है

1. 'अहिंसा मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि असली ताकत यही है. जो हिंसा के रास्ते पर जाता है, उसे असली साहस नहीं मिलता.'

2. 'सत्य को समझना है तो अहिंसा अपनाओ. किसी भी गलत चीज के खिलाफ खड़े होना पहला कदम है.'

प्यार और माफ करना

1. 'प्यार की ताकत किसी भी सजा या दंड से कई गुना मजबूत होती है.'

2. 'गलत करने वालों से नहीं, बल्कि गलत कामों से नफरत करो. माफ करना सबसे बड़ा गुण है.

जिंदगी को ऐसे जियो

1. 'जियो ऐसे जैसे कल नहीं होगा, सीखो ऐसे जैसे हमेशा रहना है.'

2. 'जब तक गलती करने की आज़ादी नहीं होगी, तब तक असली स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझोगे.'

3. 'हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोच रखो.'

नैतिकता और जिम्मेदारी

1. 'क्रूरता का जवाब क्रूरता से देना सिर्फ खुद को कमजोर बनाना है.'

2. 'जितना काम जरूरी है उतना ही करो, ज्यादा दबाव खुद को नुकसान पहुंचा सकता है.'

3. 'जैसा तुम पूजा करते हो, वैसा बन जाते हो. इसलिए अच्छे आदर्श चुनो.'

4. 'एक देश की असली ताकत जानवरों के प्रति उसके रवैये से भी पता चलती है.'

