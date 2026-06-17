DU Admissions 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के Campus of Open Learning (COL) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विदेशी भाषा (Foreign Language) में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये कोर्स उन छात्रों, कामकाजी पेशेवरों और भाषा सीखने के इच्छुक लोगों के लिए बेहतरीन अवसर हैं, जो अपने करियर में नए मौके तलाश रहे हैं.

किन भाषाओं के कोर्स उपलब्ध हैं?

COL कई विदेशी भाषाओं में एक साल का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स ऑफर कर रहा है. इनमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चीनी, जापानी, कोरियन, इटेलियन और अन्य लोकप्रिय विदेशी भाषाएं शामिल हैं. हाल ही में रूसी (Russian) भाषा के कोर्स भी शुरू करने की घोषणा की गई है.

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आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार DU COL/SOL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया में Registration, डॉक्‍यूमेंट अपलोड करना और फीस जमा करना शामिल है. सेलेक्‍शन और आगे की जानकारी वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

आवेदन की अंतिम तिथि

विदेशी भाषा और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 11 जून से शुरू हो चुकी है जो 10 जुलाई तक चलेगी.

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विभिन्न कोर्सों की अंतिम तिथि अलग-अलग हो सकती है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें.

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