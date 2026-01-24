विज्ञापन

दिल्ली नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट में नहीं आया आपके बच्चे का नाम? जानें अब कितने हैं चांस

Delhi Nursery Admissions 2026: दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूलों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में हजारों बच्चों के नाम शामिल हैं, वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है.

Delhi Nursery Admissions 2026: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की रेस अब खत्म होने वाली है, तमाम स्कूलों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को अब स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा और इसके लिए पेरेंट्स को जरूरी दस्तावेज देने होंगे. हालांकि कई बच्चे ऐसे भी हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है. ऐसे में उनके पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि अब क्या होगा और एडमिशन के कितने चांस हैं. आज हम आपको बताएंगे कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन कैसे हो सकता है. 

प्वाइंट्स के आधार पर चुने गए बच्चे

दिल्ली नर्सरी एडमिश में प्वाइंट्स के आधार पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है. ये प्वाइंट्स कई चीजों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं. जिनमें घर से स्कूल की दूरी, सिबलिंग्स का स्कूल में होना और बाकी कैटेगरी शामिल हैं. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की तरफ से इसे लेकर गाइडलाइन जारी की जाती है. इस बार दिल्ली के स्कूलों में भारी संख्या में एडमिशन लिए जा रहे हैं, पहली लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल किया गया है. दिल्ली के 1,741 प्राइवेट स्कूलों में ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जो 19 मार्च को खत्म हो जाएगा. 

पहली लिस्ट में नहीं आया नाम तो अब क्या?

अगर आपके बच्चे का नाम स्कूलों की लिस्ट में नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी स्कूलों ने सभी सीटों की फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है. वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों को रखा गया है, उन्हें भी एडमिशन मिलने की उम्मीद होती है. वहीं दूसरी लिस्ट में भी नाम आने के चांस रहते हैं. बताया गया है कि दूसरी लिस्ट 9 फरवरी को जारी की जाएगी. इसीलिए जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं आया है, उनके पेरेंट्स को इंतजार करना चाहिए और स्कूल की वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए. 

कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र?

नर्सरी में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की उम्र 3 से 4 साल तक होनी चाहिए. इससे ज्यादा उम्र वाले बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा. दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच होना चाहिए. वहीं केजी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 4-5 साल तक तय की गई है. पहली क्लास में एडमिशन के लिए उम्र 5 से 6 साल तक होनी चाहिए. 

