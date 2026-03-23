Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, एक क्लिक में ऐसे करें चेक

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड (BSEB) के 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद रिजल्ट जारी किया है. रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई है. बिहार बोर्ड ने एक बार फिर देशभर में सबसे पहले बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. इस बार भी बिहार में लड़कियों ने बाजी मारी है. कॉमर्स और आर्ट्स में लड़कियों ने टॉप किया है.

इन वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें रिजल्ट

interbiharboard.com

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

seniorsecondary.biharboardonline.com

क्यूआर कोड से देखें रिजल्ट-

NDTV पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

एनडीटीवी पर रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.

होमपेज पर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.

यहां आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.

Bihar Board Class 12 Exam Results 2026 पर क्लिक करें.

खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा, इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें.

इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

ऐसा करते ही बीएसईबी इंटर रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा.

कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा?