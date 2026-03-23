विज्ञापन
WAR UPDATE

Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, एक क्लिक में ऐसे करें चेक

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड (BSEB) ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. खुद शिक्षा मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे. आधिकारिक वेबसाइट और एनडीटीवी पर आकर रिजल्ट देख सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, एक क्लिक में ऐसे करें चेक
BSEB Bihar Board 12th Result 2026
Education Result

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड (BSEB) के 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद रिजल्ट जारी किया है. रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई है. बिहार बोर्ड ने एक बार फिर देशभर में सबसे पहले बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. इस बार भी बिहार में लड़कियों ने बाजी मारी है. कॉमर्स और आर्ट्स में लड़कियों ने टॉप किया है. 

इन वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें रिजल्ट

interbiharboard.com

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

seniorsecondary.biharboardonline.com

क्यूआर कोड से देखें रिजल्ट- 

Latest and Breaking News on NDTV

NDTV पर ऐसे चेक करें रिजल्ट 

  • एनडीटीवी पर रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.
  • होमपेज पर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें. 
  • यहां आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.
  • Bihar Board Class 12 Exam Results 2026 पर क्लिक करें.
  • खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा, इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें. 
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करते ही बीएसईबी इंटर रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा.

कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा?

  • कुल 13.17 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे
  • 6.75 लाख छात्राओं ने परीक्षा दी थी
  • छात्रों की बात करें तो कुल 6.42 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BSEB Bihar Board 12th Result 2026, BSEB Bihar Board 12th Result Link, Bihar Board 12th Result Check, Bihar Board 12th Result Out
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com