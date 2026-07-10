विज्ञापन

Bihar PGEAC 2026: बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में M.Tech एडमिशन आज से शुरू, नोट कर लें जरूरी तारीखें

Bihar PGEAC 2026: काउंसलिंग के पहले दो चरण केवल वैध गेट स्कोर वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होंगे, इसके बाद सीटें बचने पर बाकी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा. बीसीईसीईबी ने इसके लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar PGEAC 2026: बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में M.Tech एडमिशन आज से शुरू, नोट कर लें जरूरी तारीखें
बिहार के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन

Bihar PGEAC 2026: बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम.टेक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग (पीजीईएसी)-2026 की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि वैध गेट (GATE) स्कोर वाले पात्र अभ्यर्थी 10 से 18 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को बीसीईसीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पीजीईएसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. 

नोट कर लीजिए ये जरूरी तारीखें

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में 19 जुलाई तक संशोधन किया जा सकेगा. रैंक कार्ड और काउंसलिंग कार्यक्रम 24 जुलाई को जारी किए जाएंगे. काउंसलिंग की तारीख बाद में जारी की जाएगी.

तमाम सरकारी कॉलेजों में एडमिशन

पीजीईएसी-2026 के माध्यम से एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसीई भागलपुर, जीईसी वैशाली, जीसीई गया, केसीई कटिहार, जीईसी पश्चिमी चंपारण, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, श्री फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज, अररिया, एनसीई चंडी, डीसीई दरभंगा और बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, पटना सहित राज्य के विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रथम वर्ष एम.टेक पाठ्यक्रमों में एडमिशन दिया जाएगा.

बीसीईसीईबी के अनुसार, काउंसलिंग के पहले दो चरण केवल वैध गेट स्कोर वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होंगे. अगर इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो बची हुई सीटों पर बी.टेक/बी.ई. में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी होगी. एम.टेक नामांकन के लिए आवेदन का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा और उसी आवेदन के आधार पर सभी काउंसलिंग चरणों में सीटों का आवंटन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें - कश्मीर में स्कूल से लेकर कोचिंग सेंटर्स तक अलर्ट, लाइब्रेरी से स्टाफ रूम तक खंगाली जाएगी एक-एक किताब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar College, Bihar College Admission, M.Tech Admissions 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com