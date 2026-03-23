Bihar board 12th Result QR Code: QR कोड स्कैन करें और रिजल्ट चेक करें, एक क्लिक में हो जाएगा काम

Bihar board 12th Result QR Code: बिहार बोर्ड ने 12वीं यानी इंटर का रिजल्ट आज जारी कर दिया है. जिन भी छात्रों ने ये परीक्षा दी है वो रिजल्ट को NDTV India OR Code पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए आपको बस नीचे दिए गए NDTV India OR Code को स्कैन करना होगा. इसे स्कैन करते ही नतीजे आपके सामने आ जाएंगे. इसके अलावा आप NDTV के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पेज पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकते हैं.

QR कोर्ड से चेक करें रिजल्ट

बिहार बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2026 को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट - results.biharboardonline.com पर जारी किया है. जिन भी छात्रों ने ये परीक्षा दी है वो बोर्ड की साइट पर जाकर भी नतीजे चेक कर सकते हैं.