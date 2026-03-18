Bihar Board 12th Result 2026: जल्द आने वाला है इंटर का रिजल्ट, यहां जानें पासिंग मार्क्स और जरूरी नियम

BSEB Class 12 Result 2026 : बिहार बोर्ड (BSEB) ने दसवीं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है. अब लाखों छात्रों को 12वीं के रिजल्ट की तारीख जानने की उत्सुकता है. आपको बता दें कि फरवरी के महीने में संपन्न हुई इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के परिणाम अब लास्ट स्टेप में हैं. अगर आप भी इस साल परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. बिहार बोर्ड जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नतीजों की घोषणा करने जा रहा है. ऐसे में आइए पिछले सालों का रिकॉर्ड देखते हैं किस महीने में 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था.

Rajasthan 10th Board result 2026 : 20 मार्च को जारी होगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

कब आ सकता है रिजल्ट?

बिहार बोर्ड पिछले कुछ सालों से देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा है. पिछले ट्रेंड्स को देखें तो:

2025 में: 25 मार्च

2024 में: 23 मार्च

2023 में: 21 मार्च

इन आंकड़ों के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के आखिरी हफ्ते (16 से 26 मार्च के बीच) में रिजल्ट कभी भी पोर्टल पर लाइव हो सकता है. हालांकि, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करें.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

थ्योरी (Theory)

मुख्य लिखित परीक्षा में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है.

प्रैक्टिकल (Practical)

जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, उनमें भी अलग से 33% अंक पाने होंगे.

अनिवार्य शर्त

आप थ्योरी में पास हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल, तो आपको फेल ही माना जाएगा. दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी है.

नोट: यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में 33% अंक नहीं ला पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बिहार बोर्ड उनके लिए 'कंपार्टमेंटल परीक्षा' आयोजित करता है, जिससे उनका साल बर्बाद होने से बच जाता है.

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं.

होमपेज पर "BSEB Inter Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें.

अपना Roll Code और Roll Number (एडमिट कार्ड के अनुसार) दर्ज करें.

कैप्चा कोड भरकर 'Submit' बटन दबाएं.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर लीजिए.

रिजल्ट आने के बाद अपनी मार्कशीट में नाम, पिता का नाम और रोल नंबर की स्पेलिंग जरूर चेक करें. अगर कोई त्रुटि हो, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें.