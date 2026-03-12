विज्ञापन
WAR UPDATE

ग्रेजुएशन के बाद क्या हो सकते हैं करियर ऑप्शन? एक्सपर्ट्स से जानें कहां मिलेगी ज्यादा सैलरी

ग्रेजुएशन के बाद सही करियर चुनना कई युवाओं के लिए मुश्किल फैसला होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और डिजिटल सेक्टर में आने वाले समय में सबसे ज्यादा मौके मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ग्रेजुएशन के बाद क्या हो सकते हैं करियर ऑप्शन? एक्सपर्ट्स से जानें कहां मिलेगी ज्यादा सैलरी
साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई करियर मौजूद हैं.

ग्रेजुएशन खत्म होते ही ज्यादातर युवाओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आगे कौन-सा करियर चुना जाए. कई छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि किस फील्ड में ज्यादा मौके हैं और कहां अच्छी सैलरी मिल सकती है. आज का दौर तेजी से बदल रहा है और नौकरी के तरीके भी पहले जैसे नहीं रहे. अब सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं माना जाता, बल्कि नई स्किल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो छात्र समय के साथ नई चीजें सीखते रहते हैं उनके लिए करियर के रास्ते ज्यादा खुलते हैं. खासकर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और डिजिटल काम से जुड़े क्षेत्रों में युवाओं के लिए कई नए मौके सामने आ रहे हैं.

कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए करियर

कॉमर्स से पढ़ाई करने वाले छात्रों के पास फाइनेंस और बिजनेस से जुड़े कई विकल्प होते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA बनना आज भी सबसे लोकप्रिय करियर में गिना जाता है. इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करनी होती है. शुरुआत में CA की सैलरी करीब 6 से 12 लाख रुपये सालाना तक हो सकती है. अनुभव बढ़ने के साथ कमाई भी तेजी से बढ़ सकती है. इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और FinTech जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए अच्छे मौके बन रहे हैं.

आर्ट्स ग्रेजुएट के लिए विकल्प

आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए भी कई अच्छे रास्ते मौजूद हैं. सिविल सर्विसेज इनमें सबसे प्रतिष्ठित करियर माना जाता है. इसके लिए UPSC या राज्य स्तर की परीक्षाएं दी जा सकती हैं. इसके अलावा कानून यानी LLB भी एक मजबूत विकल्प है. कॉर्पोरेट लॉ में काम करने वाले वकीलों को अच्छी सैलरी मिल सकती है. पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों में भी आर्ट्स ग्रेजुएट्स के लिए अवसर बढ़ रहे हैं.

साइंस ग्रेजुएट के लिए मौके

साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई करियर मौजूद हैं. डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आजकल तेजी से डिमांड बढ़ रही है. इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर भी साइंस ग्रेजुएट्स के लिए अच्छे विकल्प माने जाते हैं.

इंजीनियरिंग के बाद करियर

इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के लिए टेक सेक्टर सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में लगातार नई नौकरियां सामने आ रही हैं. कई छात्र इंजीनियरिंग के बाद MTech या MBA करके अपने करियर को और आगे बढ़ाते हैं.

सभी स्ट्रीम के लिए खुले ऑप्शंस

कुछ करियर ऐसे भी हैं जो लगभग हर स्ट्रीम के छात्रों के लिए खुले रहते हैं. जैसे MBA, बैंकिंग और कई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं. इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में भी आजकल युवाओं के लिए नए मौके तेजी से बढ़ रहे हैं. सही स्किल्स और सही दिशा में मेहनत से अच्छा करियर और बेहतर कमाई दोनों हासिल किए जा सकते हैं.

ग्रेजुएशन के बाद करियर, छात्रों के लिए करियर विकल्प, हाई सैलरी जॉब, कॉमर्स आर्ट्स साइंस करियर ऑप्शन, इंजीनियरिंग के बाद नौकरी, युवाओं के लिए करियर गाइड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Career Guidance, Education After Graduation, Career Options After Graduation, High Paying Jobs Graduation, Tech Jobs India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com