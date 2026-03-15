विज्ञापन
WAR UPDATE

12वीं साइंस के बाद भूल जाओ पुरानी डिग्रियां! ये 5 शॉर्ट टर्म कोर्स कराएंगे सीधी 'पक्की नौकरी'

12वीं साइंस के बाद डॉक्टर-इंजीनियर के अलावा भी हैं कई रास्ते. जानिए 2026 के टॉप 5 शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो आपको दिलाएंगे लाखों की नौकरी. AI, साइबर सिक्योरिटी और हेल्थकेयर में करियर बनाने का मौका.

Read Time: 4 mins
Share
12वीं साइंस के बाद भूल जाओ पुरानी डिग्रियां! ये 5 शॉर्ट टर्म कोर्स कराएंगे सीधी 'पक्की नौकरी'
आज हम आपको उन 5 बेहतरीन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप 3 से 12 महीने में पूरा कर सकते हैं और एक शानदार करियर की शुरुआत कर सकते हैं.

Top 5 Short Term Skill based Course after 12th : 12वीं बोर्ड के एग्जाम लगभग सभी राज्यों में हो चुके हैं. अब बस रिजल्ट आने का इंतजार है. 12वीं पास करने के बाद स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है और आप कॉलेज लाइफ में पहुंच जाते हैं. लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में कई सवाल चलते हैं कि आखिर आप इंटर पास करने के बाद कौन सा कोर्स या डिग्री लें जो आपके करियर के लिए बेस्ट होगा. खासतौर से अगर आपने 12वीं साइंस (PCM या PCB) से पास की है, तो आपके मन में एक ही सवाल होगा 'अब आगे क्या?' अक्सर लोग सोचते हैं कि साइंस ली है तो बस डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना पड़ेगा. लेकिन 2026 का दौर बदल चुका है. अब लंबी-चौड़ी डिग्रियों के पीछे भागने के बजाय, 'स्किल' यानी हुनर का जमाना है.

आज हम आपको उन 5 बेहतरीन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप 3 से 12 महीने में पूरा कर सकते हैं और एक शानदार करियर की शुरुआत कर सकते हैं.

AI और डेटा साइंस
Latest and Breaking News on NDTV

आजकल हर तरफ AI (Artificial Intelligence) का शोर है. अगर आपको मैथ्स और लॉजिक पसंद है, तो यह कोर्स आपके लिए बेस्ट है. सिर्फ 3 से 6 महीने के इस कोर्स में आप Python प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग जैसी चीजें सीखते हैं. आज की दुनिया डेटा पर चल रही है, और कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनके डेटा को समझ सकें. इसे करने के बाद आप डेटा एनालिस्ट या AI असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू कर सकते हैं.

2. मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (DMLT)
Latest and Breaking News on NDTV

अगर आपने बायोलॉजी (PCB) से पढ़ाई की है और आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो निराश न हों. हेल्थकेयर सेक्टर में लैब टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है. 6 से 12 महीने का DMLT कोर्स करके आप पैथोलॉजी और ब्लड टेस्ट जैसे कामों में एक्सपर्ट बन सकते हैं. कोरोना के बाद से डायग्नोस्टिक सेंटर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे इस फील्ड में नौकरी मिलना बहुत आसान हो गया है.

3. साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग
Latest and Breaking News on NDTV

इंटरनेट की इस दुनिया में जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन काम बढ़े हैं, वैसे ही ऑनलाइन ठगी भी बढ़ी है. बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपने डेटा को हैकर्स से बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है. अगर आपको कंप्यूटर और सिक्योरिटी में दिलचस्पी है, तो 4-6 महीने का यह कोर्स आपको एक 'एथिकल हैकर' बना सकता है. इसमें पैसा भी है और रुतबा भी.

4. रोबोटिक्स और IoT (Internet of Things)
Latest and Breaking News on NDTV

 रोबोटिक्स और IoT का कोर्स आपको स्मार्ट सिस्टम बनाना सिखाता है. जैसे- स्मार्ट होम डिवाइस या फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट. यह कोर्स खासकर उन छात्रों के लिए है जो इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं. 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं.

5. रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर और विंड पावर)
Latest and Breaking News on NDTV

दुनिया अब बिजली के लिए कोयले को छोड़कर सूरज की रोशनी (Solar) और हवा (Wind) की तरफ बढ़ रही है. 'ग्रीन टेक्नोलॉजी' में करियर बनाना न सिर्फ कमाई के लिहाज से अच्छा है, बल्कि आप पर्यावरण की मदद भी करते हैं. 6 से 12 महीने का रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियन कोर्स आपको सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सिखाता है. आने वाले सालों में इस सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है.

क्यों करें ये शॉर्ट टर्म कोर्स?कम समय, ज्यादा फायदा

जहां डिग्री में 3-4 साल लगते हैं, ये कोर्स कुछ ही महीनों में पूरे हो जाते हैं.

प्रैक्टिकल नॉलेज

 यहां किताबी ज्ञान से ज्यादा हाथ से काम करने (Hands-on training) पर जोर दिया जाता है.

जल्द कमाई

कोर्स खत्म करते ही आप इंटर्नशिप या नौकरी शुरू कर सकते हैं.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
12th Science, Short Term Courses, Skill Based Courses, Career After 12th, AI And Data Science
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com