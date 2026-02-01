AI और सोशल मीडिया ने दिए ये 9 नए शब्द, क्या आपको इनका सही मतलब पता है?

Most Trending words in 2025 : भाषा समय के साथ बदलती रहती है. आज के दौर में तकनीक, सोशल मीडिया और ऑफिस के प्रेशर ने हमारी बातचीत में कुछ ऐसे शब्द शामिल कर दिए हैं, जो पहले कभी सुनाई नहीं देते थे. कुछ शब्द इतने आम हो गए हैं कि अब वे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं. चाहे आप ऑफिस में हों या दोस्तों के साथ, इन 9 शब्दों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है.

पहले यह शब्द केवल कंप्यूटर इंजीनियर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हर कोई 'प्रॉम्प्ट' की बात कर रहा है. इसका सीधा सा मतलब है AI (जैसे ChatGPT) को दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन. अब लोग कहते हैं, "भाई, एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख दे ताकि AI सही जवाब दे."

अक्सर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी दे देता है. इसी गलती को 'हैलुसिनेशन' कहा जाता है. यानी जब सिस्टम अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बनाने लगे, तो समझ जाइये कि AI हैलुसिनेट कर रहा है.

आजकल किसी का भी चेहरा या आवाज बदलकर नकली वीडियो बनाना आसान हो गया है. इसे ही 'डीपफेक' कहते हैं.

क्या आप भी सोने से पहले फोन पर बुरी खबरें या उदास करने वाले वीडियो देखते रहते हैं? इस आदत को 'डूमस्क्रोलिंग' कहते हैं.

नौकरी ढूंढने वालों के लिए यह एक डरावना शब्द है. कई कंपनियां ऐसी वैकेंसी निकालती हैं जिनका मकसद किसी को हायर करना नहीं होता. ऐसी फर्जी या 'दिखावे वाली' नौकरियों को 'घोस्ट जॉब' कहा जाता है.

किसी नई चीज या रिश्ते को धीरे-धीरे दुनिया के सामने लाना 'सॉफ्ट लॉन्च' कहलाता है. जैसे किसी दोस्त ने अपनी नई कार की पूरी फोटो डालने के बजाय सिर्फ स्टीयरिंग व्हील की फोटो डाली, तो समझो वह सॉफ्ट लॉन्च कर रहा है.

इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ उतना ही काम करना है जितना जरूरी हो. लोग अब ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करने के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ को अहमियत दे रहे हैं.

जब आप घंटों फालतू के छोटे-छोटे वीडियो यानी Reels/Shorts देखते हैं और दिमाग सुन्न महसूस होने लगता है, तो उसे 'ब्रेन रॉट' कहते हैं.

फोन और स्क्रीन से कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेना 'डिजिटल डिटॉक्स' कहलाता है. मानसिक शांति के लिए अब यह एक जरूरत बन गया है.

