13 Runs in 1 Ball: न्यूजीलैंड बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप में किया अनोखा कारनामा, विश्व क्रिकेट को किया हैरान, Video

न्यूजीलैंड बल्लेबाज ने एक गेंद पर बनाया 13 रन

viral video of 13 Runs In 1 Ball: वर्ल्ड कप 2023 में एक ऐसा कारनामा हुआ है जिसने फैन्स को हैरान कर दिया. दरअसल, कीवी टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान ऐसी बल्लेबाजी की जिसकी चर्चा पूरा सोशल मीडिया कर रहा है. दरअसल, मैच में मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) की फिरकी के जादू से न्यूजीलैंड ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (ICC Cricket World Cup) में सोमवार को यहां नीदरलैंड को 99 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की (New Zealand vs Netherlands). न्यूजीलैंड के 323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम 46.3 ओवर में 223 रन पर सिमट गई. नीदरलैंड की ओर से सिर्फ कोलिन एकरमैन (68) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए. उनके अलावा कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स (30) ही 30 रन के आंकड़े को छू पाए. न्यूजीलैंड की ओर से सेंटनर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 59 रन देकर पांच विकेट चटकाए. मैट हेनरी ने भी उनका अच्छा साथ निभाते हुए 40 रन पर तीन विकेट हासिल किए. बता दें कि इस मैच में मिचेल सेंटनर ने गेंदबाजी से कमाल किया ही बल्कि बल्लेबाजी करते हुए भी कमाल करने में सफल रहे. सेंटनर ने 17 गेंद पर 36 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए.