12 minutes ago

India vs Australia 1st T20I LIVE SCORE: कैनबरा के मनुका ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा सीरीज का पहला मुकाबला एक बार फिर बारिश के कारण रूक गया है. 9.4 ओवर में बारिश ने मैच में खलल डाला. भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए हैं. बारिश तेज हो रही है, ऐसे में मैच जल्द शुरू होने की उम्मीद कम है. इससे पहले 5वें ओवर के बाद बारिश विलेन बनकर आई थी. इसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो उसे 18-18 ओवर का कर दिया गया था. 

वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में इतिहास रच दिया है. सूर्या T20I में 150 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय हैं. उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ने ऐसा किया है.

इससे पहले, भारत को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगा है. अभिषेक 19 रन बनाकर आउट हुए. बता दें, पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि प्लेइंग इलेवन चुनना किसी सिरदर्द की तरह है. (Live Cricket Score)

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें

भारत: अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती और 11 जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन और 11 जॉश हेजलवुड.

India Tour of Australia LIVE Updates: IND vs AUS 1st t20i LIVE Score straight from Canberra Manuka Oval

Oct 29, 2025 15:41 (IST)
India vs Australia Match LIVE Score: अभी भी बारिश जारी

बारिश अभी भी जारी है. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा डग-आउट में हैं और काफी देर से बातचीत कर रहे हैं. कई भारतीय फैंस अभी भी स्टेडियम में मौजूद हैं.

Oct 29, 2025 15:39 (IST)
India vs Australia Match LIVE Score: सूर्यकुमार यादव का बड़ा रिकॉर्ड

सूर्या सबसे तेज 150 T20I छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. सूर्यकुमार यादव को 150 छक्कों के लिए 86 पारियां और 1649 गेंद लगी. जबिक मुहम्मद वसीम ने 66 पारियों और 1543 गेंदों में ऐसा किया है और वो लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.

Oct 29, 2025 15:25 (IST)
India vs Australia LIVE: एक बार फिर बारिश के कारण रूका मैच, भारत 97/1

एक बार फिर बारिश के कारण रूका मैच, भारत 97/1. इस बार बारिश तेज हो रही है. हालांकि, लगता नहीं है कि यह लंबे समय तक रहेगी. कप्तान सूर्या और गिल के बीच साझेदारी 62 रनों की हो चुकी है. दोनों ही अपने-अपने अर्द्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं.  कप्तान सूर्या 24 गेंदों में 39 और गिल 20 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं. 

Oct 29, 2025 15:24 (IST)
India vs Australia LIVE: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है. सूर्या दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं. नाथन एलिस के ओवर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में उठाकर मार दिया. जोरदार प्रहार था.

टी20 इंटरनेशनल में 150+ छक्के
205 रोहित शर्मा
187 मुहम्मद वसीम
173 मार्टिन गुप्टिल
172 जोस बटलर
150 सूर्यकुमार यादव*

Oct 29, 2025 15:22 (IST)
Ind vs Aus LIVE: शुभमन गिल के बल्ले से आया छक्का

शुभमन गिल के बल्ले से छक्का आया है. मिड विकेट की दिशा में शानदार स्लॉग स्वीप. इस ओवर से 12 रन आए हैं. मैथ्यू कुनमन के दो ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने 22 रन बटोर लिए हैं. भारतीय बल्लेबाजों की मैथ्यू कुनमन की लाइन-लेंथ बिगाड़ने की कोशिश.
9.0 ओवर: भारत 82/1 

Oct 29, 2025 15:18 (IST)
Ind vs Aus LIVE: 10 ओवरों का खेल बाकी

आखिरी के 10 ओवरों का खेल बाकी है. गिल और सूर्या के बीच साझेदारी 35 रनों की हो चुकी है. आखिरी ओवर से सिर्फ 7 रन आए हैं और टीम इंडिया का रन रेट 9 से नीचे आ गया है. गिल और सूर्या अब गियर बदलना चाहेंगे. 
8.0 ओवर: भारत 70/1

Oct 29, 2025 15:16 (IST)
Ind vs Aus LIVE: बाल-बाल बचे सूर्या

सूर्यकुमार यादव बाल-बाल बचे हैं. हवा में गेंद थी. मिड ऑन से फिलिप गेंद से पीछे दौड़े. गेंद उनके हाथ में आ गई थी लेकिन आखिरी समय में छिटक गई. भारत यहां पर कोई विकेट नहीं गंवाना चाहेगा.
7.3 ओवर: भारत 66/1

Oct 29, 2025 15:11 (IST)
Ind vs Aus LIVE: भारत का रन रेट 9 का

भारत का रन रेट 9 का बना हुआ है. आखिरी ओवर में सूर्या के बल्ले से चौका आया है. आखिरी ओवर से 10 रन आए. गिल और सूर्या की कोशिश इसी तरह से बल्लेबाजी जारी रखने की होगी. 

7.0 ओवर: भारत 63/1 Shubman Gill 27(15) Suryakumar Yadav 17(13)

Oct 29, 2025 15:07 (IST)
India vs Australia LIVE: भारत ने छुआ 50 का आंकड़ा

शुभमन गिल के बल्ले से आया चौका और इसके साथ ही भारत ने 50 का आंकड़ा छुआ. मिड ऑफ की दिशा में आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ा है गिल ने. 
5.4 ओवर: भारत 50/1

Oct 29, 2025 15:00 (IST)
Ind vs Aus LIVE: फिर सेे शुरू हुआ मुकाबला

बारिश के बाद एक बार फिर मैच शुरू हो चुका है.

Oct 29, 2025 14:50 (IST)
Ind vs Aus LIVE: बारिश के कारण ओवरों में कटौती

बारिश के कारण ओवरों में कटौती की गई है. अब 18-18 ओवरों का मुकाबला होगा. तीन ही गेंदबाज चार ओर फेंक पाएंगे. दो गेंदबाज तीन ओवर फेकेंग. 5.2 ओवरों का पावरप्ले होगा. भारतीय समयानुसार 3 बजे मैच शुरू होगा

Oct 29, 2025 14:43 (IST)
Ind vs Aus 1st t20i LIVE Score: जल्द ही शुरू हो सकता है मैच

अंपायर्स ने मैदान का मुआयना किया है और जल्द ही मैच शुरू होने की उम्मीद है. बारिश पूरी तरह से रूक गई है. कवर्स हटाए जा रहे हैं. अधिकारिक समय का इंतजार 

Oct 29, 2025 14:41 (IST)
Ind vs Aus 1st t20i LIVE Score: कप्तान सूर्या रिकॉर्ड के मुहाने पर

इस मैच का पहला छक्का भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से आया है. सूर्यकुमार यादव इस छक्के के साथ ही 150 छक्के से सिर्फ एक छक्का दूर है. वह भारत के लिए 150 छक्के लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज होंगे. उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ऐसा कर पाएं हैं. वहीं टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ दिया है और निकोलस पूरन की बराबरी कर ली है.

Oct 29, 2025 14:38 (IST)
Ind vs Aus LIVE: अर्शदीप को ना खिलाकर चौंकाया

भारतीय टीम ने आज सिर्फ एक तेज गेंदबाज को प्लेइंग इलेवन में रखा है. जसप्रीत बुमराह एकमात्र गेंदबाज हैं, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में रखा गया है. शिवम दूबे और हर्षित राणा दूसरे और तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका में नजर आएंगे. इसके अलावा टीम ने दो स्पिनरों को मौका दिया है. भारत का बल्लेबाज नंबर-8 तक होगी.

Oct 29, 2025 14:16 (IST)
IND vs AUS Live: बारिश ने खलल डाला

हल्की-हल्की बारिश को रही थी. लेकिन यह थोड़ी तेज हो गई और अंपायर ने खेल रोकने का फैसला लिया है. बारिश के कारण खेल रोक दिया गया है. हालांकि, अधिक समय तक मैच रुकने की उम्मीद नहीं है. 

5.0 ओवर: भारत 43/1 सूर्यकुमार यादव 8(7) शुभमन गिल 16(9)

Oct 29, 2025 14:15 (IST)
IND vs AUS Live: सूर्या का हवाई फायर

भारत की पारी का पहला छ्क्का और यह आया है कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से. बैक ऑफ लेंथ गेंद थी मिडिल और लेग साइड पर. सूर्या ने शानदार फ्लिक शॉर्ट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के पार भेजा. 
4.3 ओवर: भारत 42/1

Oct 29, 2025 14:09 (IST)
IND vs AUS Live: भारत को लगा पहला झटका

भारत को लगा पहला झटका, अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुश हैं. अभिषेक बाउंड्री बटोरने की कोशिश में आउट हुए. इस ओवर से पहले ही दो बाउंड्री आ चुकी थी. नेथन एलिस ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर गेंद फेंकी थी. इसको मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास था. लेकिन शॉर्ट में ताकत नहीं थी और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े टिम डेविड के हाथों में गई. एकदम आसान कैच था उनके लिए. अभिषेक ने 14 गेंदों पर चार चौके की मदद से 19 रन बटोरे. 
3.5 ओवर: भारत 35/1

Oct 29, 2025 14:07 (IST)
IND vs AUS Live: अंपायर्स कॉल से बचे गिल

गेंद लाइन में थी. गेंद लेग स्टंप को हिट करती हुई दिख रही थी. लेकिन यह अंपायर्स कॉल है. शुभमन गिल बाल-बाल बचे. नाथन एलिस की लेंथ गेंद को लेग साइड में फ्लिक करना चाहते थे. कनेक्ट नहीं कर पाए. अंपायर का फैसला बरकरार रहेगा.
3.2 ओवर: भारत 30/0

Oct 29, 2025 14:05 (IST)
IND vs AUS Live: ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू

ऑस्ट्रेलिया ने शुभमन गिल के खिलाफ रिव्यू लिया है. पहली नजर में दिख रहा है कि गेंद लेग स्टंप को मिस करती. मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रिव्यू का फैसला लिया है.

Oct 29, 2025 14:02 (IST)
IND vs AUS Live: अभिषेक का प्रहार

अभिषेक शर्मा अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं. अभी तक उनके बल्ले से चार बाउंड्री आ चुकी है. जबकि एक बाउंड्री गिल ने लगाई है. अभिषेक का प्रहार जारी है. शुरुआती तीन ओवरों का खेल पूरा हुआ. भारत का रन रेट 8.67 का है.

3.0 ओवर: 26/0

Oct 29, 2025 13:46 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल कर रहे हैं पारी को आगाज

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी का आगाज करने मैदान में आ गए हैं. विपक्षी टीम की तरफ से जॉश हेजलवुड पहला ओवर डाल रहे हैं. 

Oct 29, 2025 13:28 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE: तगड़ी नजर आ रही है ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन और 11 जॉश हेजलवुड

Oct 29, 2025 13:27 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE: हर्षित राणा को मिला मौका, भारतीय प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती और 11 जसप्रीत बुमराह

Oct 29, 2025 13:21 (IST)
India Vs Australia LIVE SCORE:ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता

मनुका ओवल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है

