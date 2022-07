UP Polytechnic Result 2022: यूपी पॉलिटेक्निकल का रिजल्ट आज आने वाला है, हो जाइए रेडी और तैयार रखिए एडमिट कार्ड

UP Polytechnic Result 2022: यूपी पॉलिटेक्निकल का रिजल्ट आज

UP Polytechnic Result 2022: उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल (JEECUP 2022) की परीक्षा 27 से 30 जून 2022 तक आयोजित की गई थी, बस तभी से यूपी की पॉलिटेक्निकल (UP Polytechnic Result 2022) परीक्षा दे चुके छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है. खबरों की मानें तो कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है और रिजल्ट की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है. सूत्रों के हवाले से UP Polytechnic Result 2022 का रिजल्ट आज, 15 जुलाई को जारी हो सकते हैं. रिजल्ट उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जारी किए जाएंगे. रिजल्ट देखने के लिए छात्र अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें. एडमिट कार्ड में दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से जांच सकते हैं. पिछले रिकॉर्ड को देखें तो UP Polytechnic Result 2022 को आंसर-की जारी होने के दस दिनों के भीतर जारी कर दिया गया था.ऐसे में किसी भी वक्त रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. UP Polytechnic Result 2022: इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें.